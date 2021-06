Survivor România 2021 Live Video. Maria, în lacrimi la Consiliu! Cine este propus pentru eliminare în ediția de azi, 26 iunie

Maria Chițu din tabăra albastră este pus la zid de concurenții rămași în competiția sportivă din Republica Dominicană. Participanții nu au deloc cuvinte frumoase la adresa tinerei. Vezi Live Video numai pe , începând cu ora 20:00.

ADVERTISEMENT

și Elena Marin din tabăra adversă sunt din nou în conflict cu băieții, cu care luptă în cel de-al doilea meci de imunitate din această săptămână. Jocul se desfășoară pe apă și pe uscat, competiția din jungla dominicană fiind tot mai strânsă.

Survivor România, episodul de sâmbătă, 26 iunie 2021. Live Video

Tânăra de 20 de ani izbucnește în lacrimi în timpul Consiliului, după ce în cursul jocului de imunitate se dezechilibrează și cade. De aici încep acuzații din partea , Zanni fiind unul dintre cei care își spune cuvântul.

ADVERTISEMENT

„Putea să pună mâinile…Nu vă e rușine, mă?”, spune Sebastian Chitoșcă referindu-se de momentul în care Maria Chițu cade în timpul celui de-al doilea meci de imunitate din această săptămână.

„Indiferent de certurile din camp aici vin și spun Forța Războinicii până îți dă sângele”, este de părere Albert Oprea de la Survivor România.

ADVERTISEMENT

„Pe pe planetă este mă, fetița asta?”, adaugă Zanni din echipa Faimoșilor.

„Gata, s-a umplut paharul. Eu nu mai pot să dau mâna cu oamenii ăștia”, reacționează Maria Chițu după ce este atacată de băieți.

ADVERTISEMENT

Maria Chițu, de partea Elenei Marin de la Survivor România

„Cel mai murdar caracter – Elena. Mi-e silă că la 33 de ani plângi ca un copil mic”, este părerea lui Zanni despre colega sa, Elena Marin.

„Asta este părerea voastră despre Elena?”, adaugă Maria Chițu de la Survivor România, care a devenit prietenă foarte bună cu dansatoarea.

ADVERTISEMENT

„Cât de falsă este… Mă, femeie… «plâng că pierdem»”, completează fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, în timp ce Sebastian Chitoșcă crede că Elena Marin ar fi plâns prin toate părțile dacă nu era votată de public.

Maria Chițu sare în apărarea prietenei sale Elena Marin, însă acest lucru nu este deloc privit cu ochi buni de concurenții de la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Participanta cu banderolă albastră nu mai vrea sub nicio formă să mai dea mâna cu colegii de echipă. În plus, protejatul lui Alex Velea susține că tânăra are un zâmbet diabolic și este convins că ascunde multe în spatele râsului.

„Râzi diabolic, pentru că ești gen «nu-mi vine să cred ce fac». Pe dinții și pe zâmbetul tău larg și ochii tăi îmbulbucați. Râde, domnul Dan”, spune Zanni.