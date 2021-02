Survivor Romania 2021 Live Video. Vezi episodul de duminică, 28 februarie

În această seară, cu începere de la orele 20:00, te așteaptă un nou episod al celui mai dur și intens reality-show difuzat vreodată pe micul ecran. Probabil ți-ai dat seama deja că vorbim despre Survivor România 2021, competiția în care Faimoșii și Războinicii luptă până la ultima suflare pentru a rezista cât mai mult în jungla din Dominicană.

Și nu sunt vorbe-n vânt. Așa cum a promis, Jador intră pe traseu mânat de o singură dorință: să aducă punctul echipei sale, chiar cu prețul unei accidentări. Nu de alta, dar miza jocului este mai mare ca oricând: mesaje audio din partea familiei și prietenilor.

Tot astăzi, în cadrul Consiliului de Imunitate, vom afla numele concurentei pentru care aventura din jungla Dominicană ajunge la sfârșit. Rămâne de văzut și cum va primi o asemenea veste, mai ales dacă va fi vorba de Roxana Nemeș, care a interpretat nominalizarea colegilor drept o trădare și le-a reproșat deja acest lucru.

Survivor România 2021. Urmărește Live episodul de duminică, 28 februarie

„Nu imi plac oamenii, nu e vorba de asumare, oamenii pe care nu te poti baza, oamenii care spun una si fac alta. Mi s-a părut că ați făcut ca oile, ce au zis băieții aia ați făcut”, a spus blondina, deranjată că a ajuns pentru a treia oară în pericol de eliminare.

Scos din minți de vorbele ei, Jador a intrat imediat în discuție și a pus-o la punct. „Băi Nemeș, termină cu astea, că mă enervezi. Mă enervezi rău. Te-am votat că meriți, ești nebună?”, i-a răspuns manelistul.

Jador, la capătul puterilor: „Corpul mă lasă…”

Și dacă tot am pomenit de Jador, trebuie spus că nu se află în cea mai bună formă, deși intră mereu pe traseu cu gândul să aducă punctul echipei sale. „Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus.

Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor. Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii.

Nu e o problemă foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac.

Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet , încet”, a dezvăluit Faimosul. Rămâne de văzut cum se va descurca în această seară, când miza jocului de comunicare va consta în mesaje audio transmise de cei dragi.

