Survivor România 2021, sezonul 2. S-au aflat primele trei concurente din echipa „faimoșilor”

Sezonul 2 din Survivor România va avea loc în 2021 și propune o listă impresionantă de vedete. În lupta pentru supraviețuire, dar și pentru premiul cel mare vor fi personaje cunoscute din showbiz-ul românesc.

Deja, personaje cunoscute, precum Costi Ioniță sau Cătălin Moroșanu, fuseseră confirmate pentru aventura exotică din Republica Dominicană.

S-au aflat și primele trei concurente care vor participa în echipa „faimoșilor” la cel mai dificil „reality show” din România.

Se va auzi ”Mr Saxobeat” în Survivor România 2021, sezonul 2.

Celebra cântăreață Alexandra Stan își trece numele pe lista vedetelor care se vor prezenta la startul competiției filmate în Republica Dominicană. Aceasta a declarat că și-a dorit să participe la emisiune pentru a vedea cum s-ar descurca în situații extreme.

„Situațiile limită mă vor provoca și e o ocazie specială să stau fără telefon. Va fi ca un experiment social și vreau să văd dacă sunt în stare să mă descurc fără nicio resursă", a declarat artista, conform wowbiz.ro

Tot din lumea muzicii vine și Roxana Nemeș. Cântăreața a participat de curând la o altă emisiune de televiziune: „Bravo, ai stil” Celebrities”, unde a avut parte de multe provocări și discuții condimentate cu colegele sale de platou.

Roxana a declarat că este pregătită pentru orice provocare și că nu concepe să cedeze vreodată. „Trebuie să fii perseverent și să crezi mereu în tine. Să fii punctual și să nu renunți niciodată”, a spus Roxana Nemeș.

Amna, concurentă Survivor România 2021, sezonul 2. ”Am simțit nevoia să îmi curăț sufletul”

Pe numele real Cristina Andreea Mușat, Amna este una dintre cele mai apreciate voci din România. Cântăreața, cunoscută pentru melodii precum ”La capătul lumii”, ”În oglindă” sau ”Cumpăr timp”, acceptat provocarea de a participa la cea mai grea competiție televizată.

Artista a declarat că avea nevoie de această competiție pentru a-și curăța sufletul și pentru a-și testa limitele

„Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Nu am mai călătorit de un an și ceva și, când a venit această propunere, am zis că o astfel de experiență mă va întări și mă va ajută să îmi descopăr limitele.

Cu siguranță voi fi o femeie mai puternică. Sunt un om extrem de bun, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipa, sunt o fire constructivă, sunt sensibilă, s-ar putea să plâng dacă țipă cineva la mine. Voi face față cu greu lipsurilor, dar merg acolo cu dorința de a reuși”, a declarat Amna.

Un personaj simpatic și-a anunțat prezența în sezonul 2

„Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice, și din palmarestul meu lipsea ” , a declarat Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu a devenit un personaj îndrăgit de români în astfel de emisiuni TV. Memorabil rămâne episodul ”lasa cucu-n pace” care a creat un val de simpatie în rândul fanilor.

Costi Ioniță participă la Survivor România 2021, sezonul 2

„Îmi place să descopăr la mine însumi diverse calități și defecte pe care le am în situații limită. Îmi plac provocările foarte mult și, dacă nu am făcut armata, m-am gândit că e momentul! „Survivor România” va fi un prilej pentru a mă descoperi în situații neobișnuite, în condiții de trai dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt”, a declarat Costi Ioniță.

Artistul a făcut o mărturisire sinceră și a afirmat că situațiile tensionate îl vor ajuta să se descopere mai mult.