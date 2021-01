Survivor România 2021, surprize din ce în ce mai mari pentru fani. Gest uluitor în echipa Războinicilor

Celebra competiție sportivă Survivor Romania 2021 aduce surprize din ce în ce mai mari pentru fani. Ultima ediție a reality show-ului de la Kanal D a scos la iveală un gest uluitor făcut de echipa Războinicilor.

Echipa albastră a pierdut pentru a doua oară jocul de imunitate din Republica Dominicană, motiv pentru care au fost nevoiți să voteze o altă persoană care ar urma să plece acasă. Cea propusă pentru eliminarea din competiție a fost Marilena, care susține că se aștepta.

Războinica a mărturisit că voturile colegilor săi probabil sunt întemeiate, însă cu toate acestea speră să rămână la Survivor România 2021. Marilena speră să nu fie votată în număr foarte mare de telespectatori pentru a putea rămâne în jungla dominicană.

Survivor România 2021, surpriză uriașă pentru fani. Marilena, propusă pentru eliminare

„Îmi place să fiu o persoană sinceră și asumată. Mă așteptam să fiu nominaliză. Votul fiecăruia din echipa mea bănuiesc că a fost foarte bine întemeiat.

Sper din suflet ca cei de acasă să mă ajute și cu ajutorul lor sa rămân în competiție și să fie totul bine până la capăt”, a spus Marilena de la Războinici după ce a aflat că riscă să părăsească competiția sportivă din Republica Dominicană.

Marilena nu este singura propusă în consiliul de eliminare, Andreea fiind și ea votată să plece acasă. Cele două concurente sunt în pericol să părăsească Republica Dominicană și competiția Survivor România 2021, după ce Războinicii au pierdut două jocuri de imunitate la rând.

Rămâne de văzut pe cine vor vota telespectatorii pentru a părăsi jungla dominicană și cine va continua să lupte în competiția sportivă pentru premiul cel mare, în valoare de 250.000 de lei.

Ultimul joc s-a disputat în favoarea Faimoșilor, care au adunat 10 puncte, în timp ce adversarii au strâns numai 4. În felul acesta echipa roșie începe să câștige teren și să demonstreze că este puternică în timpul probelor solicitante de la Survivor România.

„În viața mea nu mi-a fost frică de niciun traseu, dar de data asta am avut o mare reținere. Am o fobie dacă mănânc un pic de nisip… Mi se face pielea de găină și mă blochez. Am trac de mizerie, de nămol. Și acasă sunt o fire mai ordonată, nu îmi place să mă simt murdar.

Mă bucur că am adus un punct, eu credeam că nici nu intru pe traseu. Ne bucurăm din suflet de premiul suplimentar. Felicitări și Războinicilor, se vede că și-au dorit să nu piardă un om din echipă și sperăm să nu fim în situația lor”, a spus Culiță Sterp de la Faimoși, informează wowbiz.ro.