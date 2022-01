Dezvăluiri exclusive despre divele Survivor România 2022! Ce fac Andreea Tonciu și Otilia Bilionera ca să reziste în Dominicană! Video

FANATIK a vorbit, în exclusivitate, cu antrenorii personali ai celor mai cunoscute concurente de la Survivor România 2022, Andreea Tonciu și Otilia Bilionera, aceștia dezvăluindu-ne secretele vedetelor.

Ce antrenamente au făcut divele de la Survivor România 2021

Anunțate ca membre în echipa Faimoșilor pentru Survivor România 2022, Andreea Tonciu și Otilia Bilionera au decis, imediat după ce au negociat cu Pro TV, să se apuce la modul serios de antrenamente pentru a face față condițiilor dificile din jungla Republicii Dominicane.

”Otilia face antrenamente de vreo doi ani și jumătate. Avea 46 de kilograme, dar voia să pună masă și forță pentru a se pregăti și pentru a fi într-o formă fizică cât mai bună. Când a semnat cu cei de la Survivor România, mi-a cerut să schimb antrenamentele pentru a se putea pregăti pentru ceea ce o așteaptă pe traseele din Republica Dominicană, ceea ce am și făcut”, ne-a spus, în exclusivitate, Alex Cristi, antrenorul personal al Faimoasei.

Dacă , Faimoasa Andreea Tonciu nu a fost la fel de harnică. Dar, ne-a spus antrenorul ei, Alex Florescu, compensează prin determinarea de care dă dovadă în tot ceea ce face.

”Andreea se antrenează de cam o lună, de când s-a anunțat că va fi la Survivor România. Am început cu alergări, acum e pe sală, pe forță. Am decis să facem cât mai multe antrenamente funcționale și de forță, pe asta am insistat.

Este foarte ambițioasă, m-a surprins și pe mine. Cred că ajunge în finală la Survivor, la modul cel mai serios, se descurcă foarte bine, e agilă, rapidă și și-a crescut rezistența. Are o îndemnânare foarte bună, chiar surprinzătoare”, a spus, pentru FANATIK, Alex Florescu.

Cine va câștiga duelul divelor la Survivor România 2022?

Chiar dacă sunt în aceeași echipă, cea a Faimoșilor, Otilia Bilioenra și Andreea Tnciu vor concura și între ele. Măcar pentru a-și impresiona fanii cu abilitățile sportive și numărul de puncte obținute în fața rivalilor de la Războinici.

”Am făcut mult cardio cu ea. Deși nu e stilul ei, nu a dat înapoi, e foarte silitoare, a fost atentă cu alimentația. Eu știu ce se petrece la emisiune, știu că e o mare provocare pentru ea și știu că avea emoții cu plecarea, cu tot ce înseamnă Survivor. Dar știu sigur că se va descurca mai bine decât majoritatea fetelor de acolo.

O să stea mult, ea e foarte ambițioasă, nu suportă să piardă, așa că va pune osul la treabă, mai ales că e foarte disciplinată. În plus, sub aspectul ei fragil se ascunde o adevărată forță, este bine pregătită și fizic, și psihic. Trebuie să fie atentă la bisericuțe ca să reziste la Survivor, dar, în plan sportiv nu va avea probleme”, ne-a spus Alex Cristi, antrenorul Otiliei Bilionera.

Când vine vorba despre , Alex Florescu este categoric. ”Le va mânca pe traseu”, spune el, metaforic, impresionat de felul în care în care s-a antrenat Faimoasa.

”Când credeam că va ceda, Andreea mi-a arătat că poate mai mult, chiar dacă ei nu prea îi place să facă sport. Cred că cel mai greu va fi că e departe de casă, de copil și de soț. Mâncarea nu va fi o problemă, ea se adaptează ușor. Dar e genul care e atât de ambițioasă încât nu va face niciun pas în spate”, susține antrenorul Andreei Tonciu.

Survivor România 2022, furat de Pro TV de la rivalii Kanal D

După succesul avut de Kanal D în audiențe cu Survivor România 2021, Pro Tv a decis să ”fure” emisiunea rivalilor, iar negocierile cu producătorii turci ai show-ului au avut un succes nesperat. Așa că, anul acesta, Survivor România 2022 se va vedea la Pro TV, începând din data de 16 ianuarie.

Până acum, Pro TV a anunțat echipa Faimoșilor din cadrul show-ului: CRBL, Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, Tj Miles, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, Radu Itu și Elena Chiriac.

Și, chiar dacă, până acum, nu au prezentat oficial și echipa Războinicilor, preferând să ofere doar câteva imagini cu ei, s-a aflat că printre aceștia se vor număra o fostă concurentă de la Burlacul – Alexandra Mucea – , Elena Matei de la Chefi la Cuțite sau Blaze de la Mireasa.

Cei 24 de concurenți, 12 de la Faimoși și 12 de la Războinici, vor concura pe traseele din Republica Dominicană pentru marele premiu de la Survivor România 2022: 100.000 de euro.