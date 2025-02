Survivor România 2025 i-a produs un șoc iubitului Diandrei: „Nu este corect”. Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV

Survivor România 2025 a debutat luni, 3 februarie 2025, noul sezon venind cu schimbări extrem de interesante. Cea mai mare noutate e faptul că în această ediție băieții luptă împotriva fetelor. Beni, iubitul Diandrei, nu e tocmai încântat de treaba asta, ba chiar spune că nu i se pare deloc corect.

Iubitul Diandrei, deloc încântat de regulamentul de la Survivor România 2025

Beni și mama Diandrei au urmărit-o cu sufletul la gură pe tânără, în primul episod Survivor România, difuzat pe 3 februarie la . Partenerul e de părere că e posibil ca scenariul să se schimbe pe parcursul emisiunii, căci, în opinia lui, fetele nu prea vor avea mari șanse să ajungă foarte departe într-un astfel de context.

ADVERTISEMENT

„Am rămas șocat aseara când am văzut că sunt băieții contra fetelor. Adică e un concept nou din când am văzut. Este ceva ce nu s-a mai văzut în Survivor până acum. Și în online este o vâlvă mare pe tema asta, că nu este corect. Cu siguranță lucrurile se vor schimba și îi vor amesteca până la urmă, pentru că nu vor face față niciodată fetele contra băieților.

Am fost plăcut surprins de Diandra pentru că a fost prima care a trecut acea probă în apă. S-a descurcat bine. Din păcate, am văzut-o foarte dezamăgită și foarte stresată. O cunosc foarte bine și mi-am dat seama asta. Este foarte nemulțumită de ceva, nu știu ce, dar clar că sunt lucruri care nu îi convin. Este obișnuită să câștige și, cu siguranță, dacă echipa nu a făcut față s-a frustrat, s-a enervat, s-a supărat. Dar, ea personal se descurcă bine și sunt chiar mândru de ea”, a comentat Beni, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„E normal să o văd frustrată. Nu este corect să fie băieții contra fetelor”

Iubitul concurentei a remarcat frustrarea acesteia, pe care o vede firească. Beni explică, în continuare, de ce nu i se pare corect noul mecanism al competiției.

„Este normal să o văd frustrată, pentru că nu este nici corect să fie băieții contra fetelor, pentru că, pe bună dreptate, condiția fizică e diferită de la bărbat la femeie. Forța este diferită de la bărbat la femeie și automat e foarte, foarte greu. Dar sunt sigur că lucrurile se vor schimba și la un moment dat se vor stabili două echipe. Diandra nu o să renunțe, pentru că este o fire foarte, foarte ambițioasă și nu se dă bătut așa ușor. Dar, cum am spus, a descurcat foarte bine și sunt mândru de ea”, ne-a mai zis Beni, iubitul Diandrei.

ADVERTISEMENT

Cu privire la lucrurile care o nemulțumesc deja pe Diandra în Republica Dominicană, sufletul ei pereche ne-a mărturisit că în mod cert pe locul întâi ar pune condițiile de trai. Beni ne-a mărturisit că Diandra s-ar fi așteptat ca jungla să fie puțin mai blândă cu ea, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Diandra a mers la Survivor România 2025 gândindu-se că jungla nu va fi atât de dură

„Eu i-am spus de acasă, că discutasem cu ea și cu alți prieteni, să se aștepte la ceva mai rău decât își imaginează pentru că așa o să fie. Drept dovadă, prima noapte au dormit în ploaie, mă rog, au stat în ploaie, că este greu să dormi așa. Cu siguranță, așa de început, este șocată de tot ceea ce se întâmplă acolo. Nu cred că se aștepta să fie contra băieților”, a adăugat partenerul fetei.

ADVERTISEMENT

Beni are încredere că, în ciuda faptului că fetele se iau la trântă cu băieții pe insulă, Diandra va fi cea mai bună. De altfel, după prima probă, tânărul a zis că este convins că va face o figură bună la fiecare traseu.

Partenerul concurentei: „Sunt câteva fete mai slăbuțe pe partea sportivă”

„Diandra este cea mai bună de la fete, s-a văzut și aseară, din prima probă. De asemenea, în toate celelalte probe a fost prima. S-a descurcat bine, a fost prima care a depășit orice a avut de făcut. Știam asta de acasă. Am văzut asta de la probele inițiale, eu am asistat la probele lor de la București. A fost din România cea mai bună la trasee.

Legat de echipă, sigur este dezamăgită și de treaba asta, pentru că ea ca fire este obișnuită să tragă să câștige, să învingă. Sunt câteva fete acolo mai slăbuțe pe partea sportivă și, cu siguranță, o să apară frustrări. Dar, acceptă, până la urmă, că nu are ce să facă. Acesta este jocul!”, ne-a mai spus Beni.

Iubitul concurentei de la Survivor România 2025 a mai declarat că este convins că partenera lui va ajunge, la un moment dat, la tot felul de contre, atât cu fetele, cât și cu băieții. Diandra nu e genul de persoană care să încaseze și își impune, când e necesar, punctul de vedere.

„Diandra se va contrazice cu toată lumea”

„Cred că Diandra se va contrazice cu toată lumea, și cu fetele și cu băieții, pentru că nu este ca om făcut să tacă. Mereu își spune punctul de vedere. Analizează mereu dacă persoana respectivă are dreptate sau nu și apoi își spune și ea părerea. O să fie și fete și băieți, cu siguranță”, adaugă Beni.

Beni nu este singurul susținător fervent al Diandrei din apropiații vedetei. Și este alături de ea și se gândește la tot ce trăiește tânăra în concurs. Băiatul ține legătura cu viitoarea lui soacră și este extrem de implicat în campania de susținere pe care a început-o deja pentru iubita lui.

„Păstrez în fiecare zi legătura cu mama Diandrei. Aseară ne-am strâns la Cluj acasă și ne-am uitat toți la primul episod. Am făcut și tricouri cu Diandra ca să o susținem. Am fost, într-o oarecare măsură, cu toții mulțumiți de ceea ce am văzut la ea”, ne-a mai spus Beni. „Sunt foarte mândră de Diandra și suntem aproape de ea cu tot sufletul”, ne-a transmis și mama concurentei.