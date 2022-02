Survivor România: ediția din 7 februarie 2022. Vor câștiga Războinicii a patra oară imunitate?

Survivor România continuă cu o nouă ediție pe 7 februarie 2022, în care Faimoșii și Războinicii se vor lupta din nou pentru imunitate.

În primele trei săptămâni, Faimoșii au pierdut fiecare joc de imunitate, fiind învinși de cei din echipa albastră. Ștefania Ștefan, Ionuț Popa și Blaze au adus de fiecare dată punctele decisive pentru echipa lor, fiind eliminați cei din echipa roșie unul după altul.

Chiar dacă în tabăra Războinicilor nu s-au făcut nominalizări până acum, și ei au pierdut doi concurenți.

Survivor România, 7 februarie 2022: Ramona, Relu și Ana Dobrovie, nominalizați

Liviu Mihalca, dansatorul din Maramureș care spera să ajungă cât mai departe, a renunțat după primele zile la acest show spunând că este prea mare pălăria pentru el. Aseară, pe 6 februarie, Războinicii au fost nevoiți să își ia rămas bun de la încă un coechipier.

Angela Ferero a trebuit să plece din competiție din motive medicale. Tânăra s-a accidentat de mai multe ori pe trasee, iar parcursul ei la Survivor a devenit de ieri istorie.

„Până acum, deja mă consider o supraviețuitoare. Am stat în acele condiții, în ciuda leziunii. Îmi pare foarte rău că din cauza unei accidentări trebuie să plec. Aș fi vrut să lupt. Din păcate, am avut prea puțin timp să-mi demonstrez mie și colegilor mei că pot”, a spus cu lacrimi în ochi Angela Ferero la momentul despărțirii de colegii ei, la PRO TV.

Surpriza va veni în această seară, când Războinicii ar putea pierde imunitatea pentru întâia oară. Fanii show-ului de la PRO TV pot urmări deja emisiunea în avans, în exclusivitate pe canalul .

După Survivor, Extrashow, pe VOYO

Emisiunea difuzată de PRO TV este în continuare lider absolut de audiență. Ediția din 6 februarie 2022 a fost urmărită în mod constant de aproape 2 milioane de telespectatori.

Minutul de aur a fost atins la ora 21:55, când peste 2,5 milioane de telespectatori se aflau în fața micilor ecrane pentru a afla deznodământul jocului de recompensă.

Show-ul a înregistrat pe 6 februarie 2022 27,0% cotă de piață și 10,5 puncte de rating, surclasând toate celelalte programe de televiziune difuzate în prime-time.

Pe lângă emisiunea difuzată de PRO TV, telespectatorii pot urmări și edițiile speciale realizat de , câștigătorul sezonului trecut, tot pe VOYO. Acesta prezintă Extrashow. Emisiunea lui Zannidache apare imediat după terminarea ediției de pe tv, undeva în jur de ora 23:30.