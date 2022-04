Survivor România, ediția din 10 aprilie 2022! Faimoșii și Războinicii, înfruntare pentru recompensă! Se schimbă regulile jocului

Jocurile de la Survivor România 2022 devin din ce în ce mai înfierbântate, Faimoșii și Războinicii urmând să lupte cu toată energia de care mai dispun pentru recompensa pusă în joc de producătorii reality-show-ului de la Pro TV.

Survivor România din 10 aprilie 2022, duel pentru Recompensă între Faimoși și Războinici

Intrat în cea de-a 13 săptămână de concurs, Survivor România 2022 aduce noi și noi provocări concurenților aflați în jungla din Republica Domincană. Ediția din 10 aprilie 2022 a show-ului anunță noi trasee, noi înfruntări și chiar noi reguli la Survivor România 2022.

Noile reguli de la Survivor România 2022, anunțat de prezentatorul show-ului Daniel Pavel, vor fi explicate pe larg în cadrul ediției de astăzi, 10 aprilie 2022. ”Mai am un anunț de făcut, un anunț extrem de important”, spune .

Prima probă a zilei va fi cea în care Faimoșii și Războinicii se vor înfrunta în jocul pentru recompensă, premiul pus în joc fiind esențial pentru supraviețuirea fiecărei echipe: mâncare pe săturate, măcar pentru o seară, dar și câteva ore plecate de pe insula pe care locuiesc.

Echipa Faimoșilor, rămasă în cinci oameni după plecarea Laurei Giurcanu, dar și cu CRBL accidentat încă de săptămâna trecută, va înfrunta pe un traseu unic și extrem de dificil, o echipă a Războinicilor compusă din de două ori mai mulți oameni.

După ce una dintre echipe va câștiga jocul pentru recompensă, la Survivor România 2022 va urma și un mini-game, un meci de volei în care, din nou, premiul constă în mâncare, în energie în plus pentru concurenții care se vor impune în fața rivalilor.

Echipa Faimoșilor, măcinată de scandaluri și de eliminări

Laura Giurcanu a fost cea mai recentă dintre eliminările pe car le-a suferit echipa Faimoșilor de la Survivor România 2022. Pusă în fața unei lupte pentru voturile telespectatorilor, frumoasa Faimoasă a pierdut în favoarea lui CRBL și a lui TJ Miles.

“Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați.

Am spart sute de cocoși, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a fost prima reacție a Laurei după eliminare.

Faimoșii, deciși totuși să lase scandalurile deoparte pentru mâncarea din jocul de recompensă

Problema eliminării Laurei Giurcanu de la Survivor România 2022 a fost dublată și de tensiunile care există în interiorul echipei Faimoșilor, Elena Chiriac ajungând să îi înfrunte pe TJ Miles și pe Marian Drăgulescu pe teme legate de comportamentul acestora în relația cu Războinicii.

Cu Laura plecată și CRBL accidentat și aflat sub supraveghere medicală, Elena Chiriac dovedește că nu renunță la principiile ei. ”Sunt pregătită să fiu singură”, spune, despre scandaluri și tensiuni, .

Cu toate acestea, înaintea jocului de recompensă de astăzi, Faimoșii par dispuși să lase în urmă scandalurile care le-au măcinat echipa pentru a câștiga hrana și relaxarea promisă de victoria în jocul de recompensă de la Survivor România 2022.

”Pentru mine contează foarte mult să câștigăm, șterg orice și-mi susțin colegii”, spune Mari Fica, iar TJ Miles o completează: ”Să intru pe traseu, să aduc cât mai multe puncte”.