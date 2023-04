Survivor România, ediția din 17 aprilie 2023. Ce se întâmplă în Republica Dominicană

Luni, 17 aprilie 2023, telespectatorii Pro TV vor avea parte de ediție specială a emisiunii Survivor România. Concurenții vor sărbători, atât cât este posibil, Paștele în Republica Dominicană, iar un Consiliu de Urgență anunță vești neașteptate.

Ce se întâmplă la Survivor România în ediția difuzată luni, 17 aprilie 2023

Ediția Survivor România difuzată luni, 17 aprilie 2023 va fi una plină de momente neașteptate. Concurenții trag concluziile după ultimul Consiliu de Eliminare. , iar a eșuat, ceea ce o bucură pe Alexandra Porkolab. Din punctul său vederea, înfrângerea vine „ca o palmă” pentru sportiv.

Cu toții vor fi distrași repede de o veste îmbucurătoare. Pentru a nu lăsa Paștele să treacă neobservat în Republica Dominicană, pe insulă au fost ascunse mai multe ouă. Membri tribului Taino trebuie să le caute, apoi le pot vopsi după bunul plac.

„Iepurașul există și ne aduce o surpriză”, va spune Carmen Grebenișan în ediția Survivor România de pe 17 aprilie. Iar Daniel Pavel plusează, „Bucuria aduce bucurie. Concurenții sunt invitați la masa de Paște”.

Deși fericiți că pot simți sărbătoarea, gândurile celor de la Survivor zboară inevitabil spre oamenii pe care i-au lăsat acasă și cărora le duc lipsa. „Mi-e dor de ai mei, de căldură, de adunare de familie”, va spune cineva.

Joc pentru recompensă și Consiliu de Urgență la Survivor România

După toată relaxarea, urmează și jocul pentru recompensă. Concurenții Survivior România se vor lupta pe 17 aprilie 2023 pentru titlurile de căpitan, apoi vor intra pe un traseu nocturn și vor da tot ce au mai bun, deoarece la final va avea loc o nouă licitație.

Seara se încheie, însă, cu un Consiliu de Urgență la care domnul Dan îi cheamă pe toți cei care au mai rămas la Survivor. După cum s-a aflat deja, li se va comunica faptul că Ionuț Iftimoaie a ales să abandoneze jocul din motive personale.

„Poate că sunt multe de spus. Consider că am greșit și eu, la rândul meu față de destul de mulți. Să zicem că ăsta e jocul și te duc lucrurile într-o anumită direcție. Dacă ar fi să extrag din experiența asta, la părți bune aș pune să prețuim tot ce avem acasă, tot ce am câștigat deja.

E singurul lucru cert. Oamenii pe care îi ai lângă tine merită mai multă atenție, să alergăm mai puțin după lucrurile materiale. Nu avem nevoie de atât de multe lucruri decât ne imaginăm”,