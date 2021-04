Survivor România i-a schimbat viața! Roxana Nemeș: „Mi-a demonstrat că mă pot baza pe iubitul meu”

Chiar dacă a trecut aproape o lună de când și-a luat rămas bun de la Faimoși, gândurile Roxanei Nemeș se îndreaptă tot spre Survivor România 2021.

Ce s-a schimbat în viața ei după această experiență unică? Ei bine, departe de casă, tocmai în jungla din Dominicană, și-a dat seama că are puterea să treacă peste orice obstacol și a învățat cea mai prețioasă lecție dintre toate.

„Am avut momente când îmi doream să vorbesc cu iubitul meu, cu mama, să știu că sunt bine, să îmi dea un sfat, dar mi-am dat seama că sunt foarte puternică și am rămas focusată pe ceea ce aveam de făcut acolo”, a mărturisit frumoasa blondină.

Roxana Nemeș se destăinuie după Survivor România. Cum i s-a schimbat viața

„Nu mi-am propus să stau o anumită perioadă, dar odată intrată în competiție și adaptată condițiilor de acolo, mi-am dorit să rezist cât mai mult în competiția Survivor România.

Am avut perioade când am tras mai mult de mine, de organismul meu, de mintea mea. Însă niciodată nu am spus că nu mai pot! Dimpotrivă, m-am ambiționat și găseam resurse de putere.

Nominalizată fiind, mă pregăteam mental să plec, dar eram bucuroasă când aflam că rămân. În primul rând, nu credeam că o să mă descopăr într-o astfel de competiție. Înainte să ies, în ultima vreme, mi-am luat timp cu și pentru mine.

M-am bucurat de apus și răsărit, m-am relaxat psihic, în ciuda condițiilor, am vorbit cu Dumnezeu și i-am mulțumit pentru tot ceea ce am. Cred că am devenit mai calmă, mai înțeleaptă.

Am primit multe lecții la Survivor România și mă simt împăcată cu mine. Este minunat, pentru că vin lucruri și oameni spre tine când ești echilibrat. Familia, oamenii dragi mi-au lipsit cel mai mult.

Am crezut că îmi va fi foarte greu să gestionez dorul. Dar și când mă gândeam la ei și îmi era dor, nu am avut momente de neliniște. Și, din punctul ăsta de vedere mi-am demonstrat că am tărie psihică.

Chiar mi-am propus să mă bucur de toată experiența Survivor România și am fost prezentă acolo din toate punctele de vedere, este o șansă cu care te întâlnești o dată în viață”, a declarat Roxana Nemeș pentru click.ro.

Pe cine vede în finală: „M-aș bucura să câștige cineva din echipa roșie”

Chiar dacă au propus-o în nenumărate rânduri spre eliminare, blondina susține cu mâna pe inimă că nu le poartă deloc pică Faimoșilor. Ba chiar își dorește ca aceștia să continue tradiția începută de Elena Ionescu și să câștige competiția pentru al doilea an la rând.

„Este greu să dau un răspuns (n.r. cine va câștiga). Am fost șocată când a ieșit Ana Porgras, în competiția asta este greu să faci predicții. La început, credeam că Zanni are cele mai mari șanse, acum nu mai sunt așa convinsă.

Culiță și Jador au șanse să ajungă în finală. O văd și pe Elena câștigătoare. M-aș bucura să câștige cineva din echipa roșie, dar nu se știe. Și Războinicii au concurenți cu șanse reale să câștige trofeul”, a conchis Roxana Nemeș.