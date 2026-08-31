Sport

Uluitor! Internaționalul spaniol s-a retras la 32 de ani după ce clubul nu i-a mai plătit salariul

Internaționalul spaniol și-a anunțat retragerea din activitate la 32 de ani! Vezi pe site-ul fanatik.ro despre cine este vorba și care este motivul uluitor care a cauzat această decizie.
Dragos Petrescu
31.08.2026 | 15:55
Uluitor Internationalul spaniol sa retras la 32 de ani dupa ce clubul nu ia mai platit salariul
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Suso, fost internațional spaniol, și-a anunțat retragerea din fotbal la 32 de ani // FOTO: X
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Suso, pe numele său real Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre, și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la vârsta de 32 de ani. Motivul bizar care a dus la această decizie a fost reprezentat de faptul că echipa sa de club, Cadiz, nu i-a mai putut plăti fostului internațional spaniol salariul anual de 900.000 de euro. Suso avea contract cu gruparea din Segunda Division până în vara lui 2029.

Suso s-a retras la 32 de ani, după ce Cadiz nu i-a mai plătit salariul!

În momentul de față, cei de la Cadiz se confruntă cu grave probleme de ordin financiar, iar Suso s-a oferit să ajute clubul într-un mod total neașteptat. Acesta a hotărât să renunțe la salariul mare pe care îl câștiga în cel de-al doilea eșalon al fotbalului spaniol, dar și la activitatea de fotbalist profesionist. Totuși, el rămâne în continuare alături de gruparea din Andaluzia, însă de acum înainte o va face din rolul de Președinte de Onoare al clubului.

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Suso devenise jucătorul celor de la Cadiz în vara lui 2025, moment în care a decis să o părăsească pe FC Sevilla după nu mai puțin de 5 ani petrecuți pe Estadio Ramon Sanchez Pisjuan. Motivul pentru care acesta a hotărât să plece de la mult mai bine cotatul club din Andaluzia a fost reprezentat tot de problemele financiare.

Liverpool, AC Milan și naționala mare a Spaniei, cele mai importante nume din CV-ul lui Suso

De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, Suso a trecut pe la niște cluburi extrem de importante din fotbalul european. Pe lângă FC Sevilla, în CV-ul său se mai regăsesc Liverpool și AC Milan. De asemenea, acesta a bifat și 5 selecții pentru prima reprezentativă „La Roja”.

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Alături de Sevilla a reușit să câștige cele mai importante trofee din palmares. Este vorba despre Europa League, o competiție în cadrul căreia a triumfat în două rânduri (2019/2020, 2022/2023). Cu AC Milan și-a adjudecat Supercupa Italiei (2016), iar împreună cu reprezentativa U19 a Spaniei și-a trecut în cont Campionatul European de tineret (2012).

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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