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Eliminarea lui Daniel Pancu din derby-ul cu Dinamo nu a trecut neobservată la Rapid, însă oficialii giuleștenilor nu se așteaptă la o suspendare drastică pentru antrenor. Marius Bilașco a explicat la FANATIK SUPERLIGA că reacția tehnicianului a fost una nepotrivită și că regulamentul trebuie respectat, dar a subliniat că Pancu nu a înjurat și nu a adus injurii nimănui. Directorul sportiv al Rapidului consideră că sancțiunea va fi una firească și speră ca absența antrenorului să nu afecteze echipa în următoarele partide.

Marius Bilașco, mesaj clar după eliminarea lui Pancu: „Va fi o suspendare și atât”

Oficialul Rapidului a pus deja în urmă partida cu Dinamo și spune că echipa trebuie să se concentreze pe următorul meci, cu Petrolul. În ceea ce privește eliminarea lui Daniel Pancu, Bilașco recunoaște că reacția antrenorului nu poate fi justificată, însă consideră că aceasta a venit pe fondul unui moment tensionat, în care adversarii ar fi tras intenționat de timp.

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Directorul sportiv al giuleștenilor atrage atenția și asupra faptului că Pancu nu a folosit injurii și nu a jignit pe nimeni, motiv pentru care . „Deja e istorie meciul cu Dinamo, nu mai putem face nimic. Avem meciul cu Petrolul acum, alte planuri. Este frustrant, dar ceva n-am făcut bine. Am discutat și sper să gestionăm mai bine pe viitor anumite momente ale jocului. Nu poate avea reacția asta Daniel, e clar, dar reacția a fost alimentată și de ce s-a întâmplat în acel moment. A fost clar o tragere de timp intenționată. S-au derulat multe reluări la televizor. Nu știu dacă era momentul potrivit să oprească jocul, poate de asta a avut reacția aceea.

O să mai fie antrenori care vor depăși spațiul tehnic și vor protesta. Nu a înjurat, nu a adus injurii nimănui. Va fi o suspendare și atât. Sper să nu se mai întâmple, asta ne dorim. Sunt convins că acum va analiza și el ce s-a întâmplat, iar pe viitor să nu se mai întâmple. Regulamentul se aplică, nu e nimic ieșit din comun. El transmite ceva de pe margine. Sper ca absența lui să nu se simtă la meciurile următoare“, a declarat directorul sportiv al Rapidului, Marius Bilașco, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Angelescu, mesaj pentru Comisia de Disciplină după eliminarea lui Pancu: „Nu ar avea de ce să-i dea mai mult de una sau două etape”

și despre momentul în care antrenorul a intrat pe teren. Angelescu consideră că reacția tehnicianului putea fi evitată, însă nu vede motive pentru o suspendare drastică. Oficialul giuleștean a explicat și cât de important este Pancu pentru echipă în timpul meciurilor.

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„Daniel e important pe bancă, jos, dar a fost și în tribună și a reușit să-și transmită ideile. Am discutat cu el după meci. Toată lumea îl cunoaște pe Daniel, se știe că trăiește meciurile la maxim, iar acea fază, cu eliminarea, putea fi evitată. Domnul Feșnic a arbitrat bine, dar la acea fază nu trebuia oprit meciul. La noi din tribune s-a văzut bine. Musi s-a dus la margine, s-a dat cu spray, apoi a mai mers doi metri și s-a aruncat la pământ. Noi eram în atac…Și Daniel putea să aibă o reacție care să nu-i aducă acel roșu, dar asta este, o să ne lipsească la Ploiești.

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Nu a făcut mare lucru, a intrat doar în teren, nu ar avea de ce să-i dea mai mult de una sau două etape. Vom vedea ce va decide comisia. E foarte important să fie pe bancă, el transmite multe în timpul partidelor. Pentru nimeni nu e plăcut să nu ai antrenor. Acum mergem mai departe și, până la urmă, poate transmite ce trebuie și înainte de meci“, a adăugat președintele Rapid, Victor Angelescu.