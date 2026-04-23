Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare

ADVERTISEMENT

Guvernul a adoptat pe 24 februarie Ordonanța de Urgență 7/2026 privind reforma administrației, însă un articol din actul normativ viza îmbunătățirea încasărilor amenzilor din circulație printr-o modificare în Codul Rutier, fiind introdusă sancțiunea suspendării permisului pentru .

„Titularii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu au dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie pe drumurile publice, în cazul în care nu îşi îndeplinesc, în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, obligaţiile de plată a creanţelor provenite din amenzile contravenţionale care le-au fost aplicate în calitate de conducători”, prevede articolul XVII al OUG 7/2026.

ADVERTISEMENT

Suspendarea permisului se face în funcție de deciziile instanței

Deocamdată, prevederea nu a intrat în vigoare întrucât ordonanța prevedea special pentru acest articol că va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. În acest interval, Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Dezvoltării Regionale, Lucrărilor Publice și Administrației, trebuia să elaboreze normele metodologice de aplicare a acestui articol.

Normele au fost puse în dezbatere publică miercuri de către Ministerul de Interne, urmând ca apoi să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Prin normele propuse de MAI se va face în anumite condiții, astfel că prevederea suspendării după trecerea celor 90 de zile să nu fie aplicată în toate cazurile.

ADVERTISEMENT

Astfel, în cazurile în care un șofer contestă în instanță o amendă de circulație, pe durata judecății, termenul de 90 de zile va fi suspendat, astfel încât suspendarea permisului să se facă abia după ce instanța se va pronunța în speța respectivă.

ADVERTISEMENT

„În lipsa unei astfel de reglementări, termenul de 90 de zile ar continua să curgă chiar și în perioada în care executarea amenzii este suspendată prin efectul legii, ceea ce ar conduce la stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce anterior soluționării definitive a plângerii contravenționale, cu vătămarea dreptului contravenientului de a beneficia de un proces echitabil”, se spune în a proiectului privind normele metodologice.

ADVERTISEMENT

Astfel, pentru șoferii care contestă amenda în instanță, termenul de 90 de zile de la data înmânării procesului verbal de constatare a contravenției până suspendarea permisului este întrerupt pe durata judecații. În cazul în care amendat nu este contestată, termenul de 90 de zile curge fără întrerupere. Prevederile vor intra în vigoare pe 24 august, când se împlinesc cele șase luni de la adoptarea OUG.

Cum se va face somația de plată

Normele stabilesc reguli care privesc și autoritățile statului. Astfel, organele fiscale locale sunt obligate să înscrie amenzile de circulație drept creanțe bugetare și să trimită o somație de plată către contravenienți la 30 de zile de la data înregistrării creanței.

ADVERTISEMENT

Somația de plată trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, mai multe elemente: