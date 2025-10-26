Suspendat 20 de etape după un gest absolut ireal pe terenul de fotbal. Un jucător și-a dat jos chiloții în fața arbitrului: ”Băi, ochelaristule!”

ADVERTISEMENT

Un episod cu adevărat uluitor s-a petrecut în timpul unui meci din Liga 6 din România, când un arbitru a fost agresat de un jucător. Acesta din urmă a primit o suspendare uriașă pentru scandalul provocat.

Gestul uluitor pe care l-a făcut un jucător în fața unui arbitru și care i-a adus o suspendare uriașă

Totul s-a petrecut la finalul partidei pe care echipa Viitorul Iordăcheanu a câștigat-o, pe teren propriu, cu formația Speranța Chiojdeanca, scor 3-0, în data de 19 octombrie, în cadrul etapei a 9-a Liga 6 Prahova, Seria Est.

Deranjat de înfrângerea suferită de echipa sa, jucătorul Alin Mihalcea, în vârstă de 29 ani, și-a vărsat nervii asupra tânărului asistent Ciprian Neagu, în vârstă de doar 18 ani. L-a înjurat, l-a scuipat și totul a culminat cu momentul în care și-a dat chiloții jos în fața lui.

”După încheierea partidei, în momentul în care am părăsit vestiarul și ne îndreptam spre mașină, jucătorul cu numărul 11 al echipei oaspete, M.A., l-a oprit pe arbitrul asistent Ciprian Neagu, adresându-i următoarele cuvinte: ‘Băi, ochelaristule, să-mi bag p… în gura ta!’”, a notat centralul Denis Panait în raportul de joc, conform .

Filmul evenimentelor în cazul agresiunii

În cele ce au urmat, jucătorul de la Speranța Chiojdeanca s-a enervat că arbitrul asistent i-a întors spatele și a devenit violent, atât verbal, cât și fizic, și l-a scuipat direct în față.

”L-am calmat pe colegul meu, îndemnându-l să se îndepărteze și să ignore comportamentul jucătorului. Cu toate acestea, Mihalcea a continuat cu injurii la adresa arbitrului asistent, precum și la adresa mea.

Jucătorul a insistat în mod repetat să-l determine pe arbitrul asistent să se întoarcă, iar în momentul în care acesta a făcut-o, M.A. și-a dat pantalonii și chiloții jos, expunându-și organul genital în mod obscen și provocator!”, se mai arată în raportul arbitrului.

Asistentul Ciprian Neagu este elev în clasa XII-a și a început arbitrajul de doar câteva luni. Șocat de cele întâmplate, tânărul a anunțat că va depune plângere penală împotriva agresorului și speră ca acesta să fie aspru sancționat.

Suspendare record pentru jucătorul agresor

După cele întâmplate la finalul partidei din Liga 6, Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Prahova a decis suspendarea jucătorului Alin Mihalcea pentru 20 de etape, pedeapsa maximă prevăzută de regulament. Practic, acesta nu va mai putea juca în acest sezon.

Șeful Comisiei Județene a Arbitrilor Prahova, Ionuț Borcan, s-a arătat indignat de acest incident și l-a îndemnat pe fotbalistul agresor să se retragă din activitate. ”Un ‘fotbalist’ și-a dat pantalonii și chiloții jos, expunându-și organul genital în fața arbitrului asistent, un tânăr de 18 ani și doar câteva luni de arbitraj…

Sunt în fotbal de peste 35 de ani. Am văzut și auzit tot felul de situații, dar una ca aceasta n-am mai întâlnit! Am rămas pur și simplu fără cuvinte! Ce-o fi în mintea unora… îmi este foarte greu a înțelege!

Precizez că a fost vorba despre un joc disputat în Liga a 6-a, ultima din punct de vedere valoric. Acolo unde se presupune că se joacă ‘de plăcere’. Oamenii, jucători sau spectatori, vin să se relaxeze la final de săptămână. Punctele sunt doar pentru statistică.

A fost un episod absolut șocant și complet inacceptabil, pentru care respectivul a primit 20 de etape de suspendare. Ceea ce înseamnă că va mai juca peste un an. Dacă nu se va retrage în… ‘glorie’.

Fotbalul ar trebui să fie bucurie, respect și comunitate. Dar când un tânăr arbitru de 18 ani este umilit și agresat, nu mai vorbim doar de sport, ci de degradarea umană. Povestea de mai sus nu e despre un simplu meci din Liga a 6-a, ci despre cât de jos putem ajunge dacă tolerăm asemenea comportamente. Îmi este atât de silă să vorbesc despre astfel de lucruri și oameni…”, a scris Borcan, pe contul de Facebook.

Alte incidente cu arbitri în ligile inferioare din România

Un incident la fel de grav s-a petrecut în urmă cu aproape un an, când la o partidă din Liga 4. ”Centralul” Paul Duma a fost lovit cu pumnul și înjurat la întâlnirea CS Orășenesc Copșa Mică – Inter Sibiu 1-9, după ce a eliminat doi jucători de la gazde, în timp ce unuia dintre asistenți i s-a luat fanionul.

Și tot anul trecut, în timpul meciului Someșul Oar și Crasna Moftinu Mic, două echipe din ligile inferioare din județul Satu Mare, după ce înainte a fost strâns de gât de antrenorul gazdelor, Florin Găvruș.