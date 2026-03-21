Suspendat pentru meciul Fiorentina – Inter, Cristi Chivu a ieșit din „silenzio stampa”: „Nu putem controla greșelile altora”. A anunțat o absență importantă

Cristi Chivu (45 de ani) a fost eliminat spre finalul partidei Inter – Atalanta 1-1, după ce a protestat vehement la faza din care Krstovic a egalat pentru oaspeți. Antrenorul român și fotbaliștii „nerazzurrilor” au refuzat să vorbească cu presa la finalul meciului, însă tehnicianul a ieșit din „silenzio stampa” înainte de partida cu Fiorentina și a explicat cele întâmplate după duelul de pe San Siro.

Învinsă de AC Milan cu 1-0 în derby, Inter a făcut un nou pas greșit în etapa precedentă, 1-1 pe teren propriu cu Atalanta. Partida a fost una controversată din punct de vedere al arbitrajului, iar Cristi Chivu a fost eliminat în minutul 85 de „centralul” Gianluca Manganiello, care i-a arătat două cartonașe galbene în decurs de un minut.

, însă acesta a fost prezent la conferința de presă înainte de partida cu Fiorentina, unde a vorbit despre cele întâmplate. „Am luat decizia împreună din cauza lucrurilor care s-au întâmplat. Prefer să vorbesc despre fotbal, nu despre scuze. Am făcut erori în acel meci, atât tehnic, cât și tactic. Ne-am pus niște întrebări, fără scuze. Nu putem controla greșelile altora”, a declarat antrenorul român, conform .

Inter va juca duminică, de la ora 21:45, pe terenul Fiorentinei, în etapa 30 din Serie A, însă Cristi Chivu nu va fi prezent pe bancă, fiind suspendat. Echipa va fi condusă de pe margine de secundul antrenorului român, Aleksandar Kolarov. Cristi Chivu a prefațat duelul de pe „Artemio Franchi”. „Echipa e într-o formă bună înainte de meci, suntem pregătiți.

Fotbalul e presiune, campionatul e lung, orice e posibil. Ne știm drumul, dar știm și ambițiile celorlalte echipe. Nu ne-am gândit niciodată la diferența din clasament. Suntem concentrați pe a fi competitivi. Avem un avantaj, dar trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru și pe lucrurile bune pe care le-am făcut”, a spus tehnicianul.

Absențe importante pentru Inter la meciul cu Fiorentina

, iar Cristi Chivu a confirmat la conferința de presă că fundașul Alessandro Bastoni nu va fi disponibil. Acesta a fost convocat de Gennaro Gattuso pentru meciul de baraj pe care Italia îl va disputa contra Irlandei de Nord, alături de alți patru jucători de la Inter, Federico Dimarco, Nicolo Barella, Francesco Pio Esposito și Davide Frattesi. „Vor avea timp să reprezinte Italia și le dorim baftă. Sunt concentrați pe Inter acum, iar apoi, cei care vor merge la națională se vor pregăti pentru meci. Italia poate și trebuie să câștige. Bastoni nu va fi disponibil duminică, va fi evaluat de cei de la echipa națională”, a declarat Cristi Chivu.