Suspendat provizoriu, Alexandru Ioniță se menține în formă. Este antrenat de Narcis Răducan. Foto

Alexandru Ioniță, atacantul în vârstă de 26 de ani al Astrei Giurgiu, este în continuare suspendat în urma scandalului de dopaj, dar se antrenează la școala de fotbal a lui Narcis Răducan.

Fotbalistul nu are voie să se pregătească într-un cadru organizat, iar contractul i-a fost suspendat de către clubul Astra Giurgiu recent, după ce și-a recunoscut vinovăția în fața comisiei de audieri a ANAD.

Ioniță speră să scape cu o suspendare definitivă de maximum 15 luni și să își salveze cariera, iar pentru început se menține în formă antrenându-se cu Narcis Răducan.

Suspendat provizoriu, Alexandru Ioniță se menține în formă. Citate de consolare, din partea lui Narcis Răducan

Fost atacant la FCM Bacău, Steaua sau Rapid, Narcis Răducan se ocupă acum cu gestionarea academiei de fotbal care îi poartă numele. Pentru că nu se poate antrena în cadru organizat, Alex Ioniță i-a cerut ajutorul lui Răducan să îl pregătească la școala lui.

Temându-se de potențiale consecințe legale, Narcis Răducan a luat legătura cu Cristian Balaj, președintele ANAD, anunță gsp.ro. Acesta și-a dat acordul pentru ca Ioniță să se antreneze în cadrul academiei, pentru că aceasta nu reprezintă un club afiliat la FRF, LPF, AJF sau AMFB și nici nu participă la competiții oficiale.

Astfel, Ioniță a început să se antreneze la școala lui Răducan de câteva ori pe săptămână, iar fostul atacant a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de unul dintre cei trei jucători suspendați provizoriu în septembrie și suspectați de apelarea la metode interzise.

„Greșelile sunt întotdeauna de iertat dacă avem curajul să le admitem – BRUCE LEE” și „Singura greșeală reală este din care nu ai învațat nimic” JOHN POWELL”, sunt citatele care însoțesc fotografia publicată de Narcis Răducan.

Ce a spus Ioniță despre scandalul de dopaj: „Am învățat să îmi asum greșelile”

Deși face parte dintr-un grup de trei jucători suspectați că au apelat la metode interzise, Alex Ioniță pare să fie principalul actor în acest scandal. Trecuți de 30 de ani, Kehinde Fatai și Takayuki Seto au șanse infime să mai joace fotbal, având în vedere că suspendarea pe care o riscă și pe care au șanse mari să o primească se ridică la patru ani.

În schimb, Ioniță are doar 26 de ani, iar colaborarea cu anchetatorii ANAD i-ar putea aduce o suspendare mică, de doar 15 luni. Având în vedere că jucătorul are deja mai bine de patru luni de suspendare provizorie, perioadă ce i se va scădea din „condamnarea” finală, el are șanse să revină pe gazon chiar din acest an.

Astfel, deși a fost ironizat de Dani Coman, într-un interviu acordat FANATIK, fostul rapidist vrea să se reabiliteze și să își poată continua cariera. El a vorbit în fața anchetatorilor, și-a recunoscut vina și a anunțat că tot ce vrea este să își poată relua activitatea fotbalistică.

„Cel mai mult mă intrigă că am văzut că minciuna a devenit virtute. Am fost făcut turnător, de parcă trebuia să mint în legătură cu evenimentele din dosar. Totuși, vor fi mari surprize dacă dosarul va fi făcut public. Sunt un tânăr care a învățat să își asume greșelile. Am învățat că în viață sunt efecte ale deciziilor pe care le luăm. Nu am de gând să mint, cu orice risc.

Fotbalul se termină la un moment, dar cel mai important e cum te construiești ca om. Stau pe tușă de ceva vreme, sunt luni în care chinul eu l-am suportat. Nu altcineva. Neplătit și măcinat de gânduri, fără bază de pregătire și fără antrenamente profesioniste într-un grup.

Nu poate să existe un conflict între mine și Dani Coman. Este o diferență de vârstă și experiență pe care le respect. Dani Coman are tot respectul meu că este un om că mi-a fost alături în mai multe momente. Dar deciziile eu le iau. Dacă Dani Coman mă ceartă, iar eu nu am argumente, voi ține capul jos și îl voi asculta. E exclus vreun conflict între noi doi. Discuțiile noastre private, vor rămâne private. Cel puțin, din partea mea”, a declarat Ioniță.