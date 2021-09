Susține sau nu PSD moțiunea USR PLUS-AUR? Marcel Ciolacu: “Aștept ca USR-ul să se hotărască dacă e la putere sau în opoziție”

Marcel Ciolacu a declarat că Partidul Social Democrat a depus moțiune ca să cadă guvernul, nu doar de dragul de a o depune și a recunoscut că moțiunea contra guvernului Sorin Grindeanu a fost una dintre cele mai mari greșeli ale PSD.

Liderul social-democrat a mai ținut să precizeze că partidul pe care îl conduce are un program solid de guvernare pe care îl va pune în aplicare în cazul în care va ajunge să preia puterea.

Marcel Ciolacu: Aștept ca USR-ul să se hotărască dacă e la putere sau în opoziție

Invitat în platoul Antena 3, Marcel Ciolacu a ținut să sublinieze faptul că , nu a unei singure persoane.

“Presupun că românii nu se așteaptă să votăm moțiunea asta ca să îl dăm jos pe Cîțu. Înseamnă că nu e o moțiune serioasă.

Moțiunile se depun ca să cadă guvernul, nu o persoană. Depunem moțiune de dragul de a o depune? Depunem moțiune ca să treacă.

Eu am un singur glonț, e o singură moțiune pe care o pot depune pe sesiune, nu? Eu am fost de bună-credință de la început. Nu este exclus să avem 234 de semnături

Am văzut că se face o paralelă cu moțiunea cu Sorin Grindeanu. A fost una dintre cele mai mari greșeli ale PSD”, a spus liderul social-democrat.

Președintele PSD a atacat USR, acuzând formațiunea politică de lipsă de asumare și de dorința mascată de a rămâne la guvernare, deși depun moțiune de cenzură.

“Domnul Barna a ieșit și a anunțat că el votează moțiunea, dar vrea să se întoarcă la Guvern. Dăm jos guvernul ăsta ca să venim tot noi?

Discuția despre moțiune mi se pare o discuție falsă pentru că domnii de la USR ar fi trebuit să-și dea demisia.

Dacă vrei să cadă un guvern, nu e totuși logic să îți dai demisia din acel guvern? Atunci, guvernul cade de drept și nu îți mai trebuie nicio moțiune, nici alianțe cu PSD, nici cu AUR.

Dacă ei s-au grăbit să semneze cu AUR, cu ce sunt eu de vină?

S-a descoperit că avem un prim-ministru penal. Eu știam că ăștia, USR-ul, sunt cu fără penali în funcții publice. Am auzit că Cioloș așteaptă lămuriri și Barna a spus că e o problemă internă a PNL-ului.

Votanții PSD vor ca ei sa plece de la guvernare. 70% dintre români considera ca România se îndreaptă într-o direcție greșită”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă se va alătura , șeful PSD a declarat că diferențele între PSD și AUR sunt enorme, cele două formațiuni politice situându-se la extreme.

“Eu am făcut o promisiune că deciziile or să se ia în interiorul partidului și în interesul românilor și exact asta am făcut, indiferent de presiuni și de ce s-a întâmplat în spațiul public. Îmi pare foarte rău dar diferențele între PSD și aur sunt…. sunt două extreme.

Există o majoritate acum. USR să se hotărască: ‘suntem la putere sau în opoziție’. Eu personal, ca orice om politic, aștept ca USR-ul să se hotărască daca e la putere sau în opoziție.

Am anunțat: nu pot să exclud că ați fost la guvernare, dar poate sunt părți în textul moțiunii făcute și prezentate public de PSD pe care trebuie să le modificăm. N-am nici o problemă. Am exact același discurs ca și joi”, a mai declarat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mai precizat că în cazul în care moțiunea trece, iar formațiunea pe care o conduce ar urma să dea premierul, numirea acestuia va fi o decizie a consiliului politic național.

De asemenea, a mai spus el, PSD are aproape 90% din programul de guvernare finalizat ca și pachetele de legi necesare pentru implementarea acestuia.