Susținere masivă pentru Cosmin Olăroiu după ratarea calificării la Cupa Mondială. Ce scrie presa din Emirate

Cosmin Olăroiu a suferit o mare dezamăgire în luna noiembrie. Naționala pe care o conduce, Emiratele Arabe Unite, a ratat calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor după ce a fost eliminată la baraj de Irak. Totuși, presa locală îl susține în continuare pe antrenorul român.

Naționala Emiratelor Arabe Saudite a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu

Emiratele Arabe Unite au terminat pe locul 2 în grupa cu Qatar și Oman, cu doar 3 puncte, și au fost trimise la barajul pentru Cupa Mondială, unde au picat cu Irak. Calificarea a fost ratată după ce naționala lui Olăroiu

Acum, la orizont este Cupa Arabiei. Emiratele au picat într-o grupă destul de complicată, cu Iordania, Egipt și Kuweit, însă obiectivul pare să fie trofeul. Competiția începe chiar pe data de 1 decembrie, iar tot Olăroiu va fi la cârma naționalei saudite.

Ar trebui Olăroiu să rămână la cârma naționalei Emiratelor Arabe Saudite? Ce spune presa din Golf

sunt de părere că Olăroiu ar trebui să rămână la cârma naționalei. Aceștia consideră că antrenorul român poate aduce, în sfârșit, un nivel de stabilitate și poate construi pe Cupa Arabiei, care începe pe 1 decembrie.

„Turneul este o oportunitate pentru echipă să respire, să se reașeze și pentru jucătorii noi să demonstreze că merită să rămână. Publicul are nevoie să regăsească speranța după ratarea Mondialului. Selecționerul român a preluat echipa recent, după demiterea portughezului Paulo Bento, iar schimbările permanente de antrenori reprezintă, o problemă cronică în fotbalul Emiratelor”, a declarat dr. Hassan Suhail, fost oficial al naționalei saudite.

„Naționala merge la Cupa Arabiei pentru a se reconecta cu suporterii. Chiar dacă nu a răspuns pe deplin așteptărilor, Cosmin dispune de resurse bune și merită continuitate. Poate reușește să redreseze situația. Turneul va oferi jucătorilor experiență internațională valoroasă înainte de competițiile viitoare, precum Cupa Golfului și Cupa Asiei 2027”, a adăugat comentatorul și analistul sportiv Ali Hamid, conform