Susținere masivă pentru doi titulari ai Universității Craiova! Soțiile lor stau una lângă alta în tribune

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Doi titulari ai Universității Craiova au parte de o susținere masivă la meciuri. Soțiile acestora, superbe și exotice, au o relație foarte apropiată. Ele sunt unite de pasiunea pentru fotbal pe care o au partenerii lor de viață.

Universitatea Craiova, sprijin din partea partenerelor de fotbaliști

Formația Universitatea Craiova s-a deplasat în Armenia pentru meciul decisiv pentru calificarea în faza ligii UEFA Europa League. este una extrem de importantă pentru jucătorii antrenați de Filipe Coelho, dovadă că în tribune și-au făcut apariția mai multe partenere de viață ale acestora.

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Doi dintre sportivii care vor fi titulari pe teren se bucură de un sprijin notabil. Tudor Băluță și Carlos Mora sunt fotbaliștii care au parte de o susținere mare pe stadionul Vazgen Sargsyan, construit în anul 1935 și cu o capacitate de 14.403 spectatori. Mijlocașul oltenilor este însurat cu o tânără superbă din Republica Dominicană.

Ana Maria Caycedo i-a devenit soție în 2024, într-un mod discret. Nașii cuplului sunt Elena și Ianis Hagi. Pe de altă parte, fotbalistul din Costa Rica este însurat din anul 2022 cu o jurnalistă din țara sa natală, pe numele ei Pamela Mora. Cei doi au o fetiță pe nume Amanda, care a venit pe lume la începutul anului 2025.

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Cele două soții de fotbaliști și micuța par extrem de apropiate. Au fost surprinse în timp ce stau una lângă alta în tribune. Partenera lui Tudor Băluță a încercat să destindă atmosfera și să o facă pe copilă să râdă. Acest lucru arată că este o persoană care iubește copiii și care reușește să se pună destul de ușor la mintea lor.

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Accidentarea care l-a dus la întâlnirea cu soția sa

Tudor Băluță a avut parte de mai multe accidentări, cea din perioada 2021-2022 fiind cea mai dificilă din cariera sa. Fotbalistul celor de la este recunoscător pentru toate premiile pe care le-a câștigat. A atins performanțe foarte bune la echipa de club, evoluând în meciuri extraordinare pe parcursul sezonului respectiv.

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„A contat mult și suportul soției mele. De asta zic trebuie să încerci să iei lucrurile frumoase. Mi-am întâlnit soția cumva datorită accidentării. Nu din cauza, ci datorită accidentării. Mi-am întâlnit soția pentru că eram în Barcelona, după ce se terminase sezonul respectiv la Brighton.

Îmi expirase contractul cu Brighton. Am stat timp de două luni acolo, tocmai ca să lucrez cu niște preparatori fizici și niște fizioterapeuți, să mă pun cât mai bine pe picioare pentru momentul în care voi semna cu viitorul meu club, care până la urmă a fost Farul. Și, stând în Barcelona două luni, soția mea, la momentul respectiv, studia în Madrid.

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A făcut un internship de șase luni la Barcelona, la Amazon, și așa s-a nimerit să ne cunoaștem acolo. Asta a fost acum trei ani jumătate. Cum am zis, e soția mea în momentul ăsta. Mă bucur și pentru momentele grele din viață, pentru că îți aduc și lucruri frumoase!”, a explicat sportivul, pentru .