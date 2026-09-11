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În ciuda înfrângerii cu Real Madrid, lumea nu a uitat munca depusă de Cristi Chivu la Inter în sezon precedent când a realizat eventul. Un fost căpitan al ”nerazzurrilor” și-a arătat întreaga susținere pentru tehnicianul român.

Cristi Chivu, apărat după înfrângerea din Real Madrid – Inter 2-1

Fostul fundaș Andrea Ranocchia (38 de ani), care a jucat timp de 12 ani la Inter și a fost pentru o perioadă coleg cu Cristi Chivu, consideră că și este antrenorul perfect pentru campioana Italiei.

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”Chivu chiar a făcut o treabă excelentă, Inter a arătat mult mai bine sub comanda sa. A rezolvat atât de multe situații, nu a fost ușor. Și acum conduce campionii Italiei, o echipă care devine din ce în ce mai puternică și mai bună sezon după sezon.

Pentru mine, Chivu este antrenorul perfect pentru Inter și nu trebuie să schimbe stilul de joc al echipei. Împotriva lui Real Madrid a fost vorba de două greșeli tehnice ale jucătorilor”, a declarat Ranocchia, conform .

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Ce l-a mulțumit în jocul Interului

Fostul căpitan al ”nerazzurrilor” a pus înfrângerea de pe Bernabeu pe seama și s-a arătat dezamăgit că Inter a venit cu mâna goală de la Madrid. El este de părere că Chivu nu ar trebui să schimbe nimic în sistemul actual.

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”A fost un meci ciudat. Firește, cele două erori care i-au permis lui Real Madrid să conducă cu 2-0 au avut un impact uriaș, dar reacția a fost cea a unei echipe grozave. Cred că Chivu ar trebui să fie fericit pentru asta.

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De asemenea, trebuie să fie fericit că echipa a jucat până la final, pentru că riscul de a primi mai multe goluri, când se întâmplă anumite lucruri, este foarte mare. E păcat că nu ne-am întors la Milano cu puncte.

Nu cred că ar trebui schimbat stilul de joc. Nicio echipă nu abordează o competiție diferit, sistemul lui Inter ar trebui să rămână același având în vedere că a produs totuși rezultate”, a spus Andrea Ranocchia.