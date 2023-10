Susținere nesperată pentru Andrei Ivan: „Craiova și echipa națională au nevoie de el”

Andrei Ivan este într-o scădere de formă la Universitatea Craiova, însă starul din Bănie este așteptat să revină din nou la evoluțiile din edițiile trecute din SuperLigă. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că starul din Bănie a demonstrat în trecut că poate să treacă peste astfel de momente.

Sfatul lui Gică Craioveanu pentru Universitatea Craiova: „Ar trebui readus în formă Ivan”

Deși pretențiile „alb-albaștrilor” au fost clare încă de la începutul sezonului din SuperLiga, elevii lui Corneliu Papură nu s-au ridicat la așteptările suporterilor din Bănie. De la „transferul” lui Reghe în Arabia Saudită, Universitatea Craiova a izbutit să câștige doar cu FC Botoșani, însă a remizat cu U Cluj, CS Tunari și FC Volunatari.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu s-a arătat dezamăgit de evoluțiile „alb-albaștrilor”, însă speră la o redresare a situației de la Universitatea Craiova. „Grande” este de părere că elevii lui Corneliu Papură ar trebuie să .

„Nu îmi place ce se întâmplă, am fost tot timpul fidel culorilor. Să fie atmosferă bună, să fie rezultate bune și uite că nu se întâmplă. Jocul să fie plăcut, să fie o uniune între suporteri și echipă și în momentul acesta pare că nu e, aș vrea ca lucrul ăsta să se schimbe cât mai curând pentru binele echipe, pentru binele Craiova pentru că emblema este mai presus decât oricine”, a declarat Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Alex Mitriță i-a schimbat postul la Universitatea Craiova lui , iar golgheterul ultimelor sezoane din SuperLiga a înregistrat un regres în banda dreaptă. Gică Craioveanu este de părere că staff-ul formației din Bănie trebuie să îl aducă pe fostul golgheter într-o formă de zile mari cât mai repede.

„Ar trebui vorbit antrenorul cu jucătorii, ar trebui readus în formă maximă Ivan pentru că a fost un jucător care ne-a dat multe bucurii de-a lungul timpului și îl văd la pământ, ar trebui ridicat. Mitriță ar trebui să le aducă un aport celorlalți jucători și aici mă refer la unul dintre preferații mei, Fane Baiaram, nu știu ce este cu el dar trebuie să se trezească”, a spus „Grande”.

ADVERTISEMENT

Mesaj pentru Andrei Ivan: „Am încredere, sper să își revină din nou”

Legenda Universității Craiova este de părere că Andrei Ivan își recăpăta forma din sezoanele anteriore, așa cum a mai demonstart în tricoul „alb-albastru”. Gică Craioveanu a mărturisit și că un succes într-un derby cu formațiile puternice din SuperLiga ar putea să schimbe fața oltenilor.

„Cred că un rezultat bun împotriva unei echipe bune îi lipsește echipei ca să își dea seama că este o echipă bună și nu este totul încheiat. Nu am vorbit cu Andrei, nu am vrut pentru că vreau să îl las în pace să vorbească cu soția și până la urmă sunt nimeni, cei care trebuie să vorbească cu ei sunt cei din club.

ADVERTISEMENT

Din păcate stau în Spania, chiar dacă vorbesc cu el la telefon este una să vorbești la telefon și alta să vorbești personal cu un jucător. Am încredere pentru că a mai avut o perioadă proastă în carieră și sper să își revină din nou. Trebuie să își dea seama că Universitatea Craiova are nevoie de el, echipa națională are nevoie de el”, a încheiat fostul fotbalist.