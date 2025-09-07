Sport

Susținere pentru Mircea Lucescu de la cel mai înalt nivel! Legenda lui Inter, poziție fermă: „Este un antrenor mare, sper ca România să se califice la Cupa Mondială”

Susținerea naționalei lui Mircea Lucescu nu vine doar de la români, ci și de la uriașele nume pe care le-a antrenat de-a lungul vremii. Cine este legenda lui Inter ce ține pumnii „tricolorilor”
Ciprian Păvăleanu
07.09.2025 | 17:40
Sustinere pentru Mircea Lucescu de la cel mai inalt nivel Legenda lui Inter pozitie ferma Este un antrenor mare sper ca Romania sa se califice la Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, susținere din partea unei legende a lui Inter. Foto: Colaj FANATIK

Dacă nu se va califica la această ediție a Campionatului Mondial, România va depăși trei decenii fără prezență la turneul final. Pentru a avea o șansă, „tricolorii” lui Mircea Lucescu trebuie să câștige toate meciurile rămase din preliminarii. Pe lângă milioane de români, „Il Luce” se bucură de un susținător surpriză pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

ADVERTISEMENT

Javier Zanetti îi dorește lui Mircea Lucescu să califice România la Mondiale. Ce a spus despre selecționerul României

România se pregătește de un meci foarte important în aceste zile. „Tricolorii” fac deplasarea la Cipru, de unde trebuie să plece neapărat cu 3 puncte dacă vor să continue să spere la o calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii.

Într-un interviu acordat recent, Javier Zanetti, căpitanul legendar al lui Inter Milano și fost elev al lui Mircea Lucescu, a fost întrebat despre selecționerul României, iar argentinianul a vorbit foarte frumos despre „Il Luce”:

ADVERTISEMENT

„Lucescu este un antrenor mare. Sper ca România să reușească să se califice la următoarea Cupă Mondială pentru că merită ca națiune și pentru că Mircea merită, pentru tot ce știe despre fotbal. Îmi amintesc de ședințele lui de antrenament, mereu cu mingea, era înaintea multora.

Și apoi, frumos era că tot ce lucram într-o săptămână aplicam și în meciuri. Era o persoană directă, onestă, loială, cu o mare cultură fotbalistică. Am amintiri minunate cu el”, a afirmat Zanetti, potrivit TMW.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Cine a fost Javier Zanetti, legendarul fundaș al lui Inter Milano

Când spui Javier Zanetti, spui Inter Milano. Argentinianul, ajuns la vârsta de 52 de ani, este cel mai iconic fotbalist al „nerazzurrilor”, care a adunat nu mai puțin de 858 de partide pentru formația italiană.

ADVERTISEMENT
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a...
Digisport.ro
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a Serenei Williams: ”Gata, că nu mai iau viză”

Timp de aproape două decenii, Zanetti a cucerit cinci Serie A, patru Coppa Italia, patru Supercupe ale Italiei, un trofeu UEFA Champions League, dar și unul UEFA Europa League.

Printre cei 19 tehnicieni pe care i-a avut de-a lungul carierei sale de fotbalist, pentru o scurtă perioadă s-a numărat și Mircea Lucescu, care a antrenat Inter Milano între 1998 și 1999.

ADVERTISEMENT
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Georgia face spectacol în...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Georgia face spectacol în partida cu Bulgaria. Doi jucători din Superligă au fost implicați
Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. CSM București a pierdut...
Fanatik
Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. CSM București a pierdut dramatic la debut! Ce s-a întâmplat cu Ikast
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“
Fanatik
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a...
iamsport.ro
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a semnat pentru Alanya, Gică sau Ianis?'. Și-a ieșit din minți după ce Hagi jr. a fost prezentat în Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!