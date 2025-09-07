Susținere pentru Mircea Lucescu de la cel mai înalt nivel! Legenda lui Inter, poziție fermă: „Este un antrenor mare, sper ca România să se califice la Cupa Mondială”

Dacă nu se va califica la această ediție a Campionatului Mondial, România va depăși trei decenii fără prezență la turneul final. Pentru a avea o șansă, „tricolorii” lui Mircea Lucescu trebuie să câștige toate meciurile rămase din preliminarii. Pe lângă milioane de români, „Il Luce” se bucură de un susținător surpriză pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Javier Zanetti îi dorește lui Mircea Lucescu să califice România la Mondiale. Ce a spus despre selecționerul României

România se pregătește de un meci foarte important în aceste zile. dacă vor să continue să spere la o calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii.

Într-un interviu acordat recent, Javier Zanetti, căpitanul legendar al lui Inter Milano și fost elev al lui Mircea Lucescu, a fost întrebat despre selecționerul României, iar argentinianul a vorbit foarte frumos despre „Il Luce”:

„Lucescu este un antrenor mare. Sper ca România să reușească să se califice la următoarea Cupă Mondială pentru că merită ca națiune și pentru că Mircea merită, pentru tot ce știe despre fotbal. Îmi amintesc de ședințele lui de antrenament, mereu cu mingea, era înaintea multora.

Și apoi, frumos era că tot ce lucram într-o săptămână aplicam și în meciuri. Era o persoană directă, onestă, loială, cu o mare cultură fotbalistică. Am amintiri minunate cu el”, a afirmat Zanetti, potrivit

Cine a fost Javier Zanetti, legendarul fundaș al lui Inter Milano

Argentinianul, ajuns la vârsta de 52 de ani, este cel mai iconic fotbalist al „nerazzurrilor”, care a adunat nu mai puțin de 858 de partide pentru formația italiană.

Timp de aproape două decenii, Zanetti a cucerit cinci Serie A, patru Coppa Italia, patru Supercupe ale Italiei, un trofeu UEFA Champions League, dar și unul UEFA Europa League.

Printre cei 19 tehnicieni pe care i-a avut de-a lungul carierei sale de fotbalist, pentru o scurtă perioadă s-a numărat și Mircea Lucescu, care a antrenat Inter Milano între 1998 și 1999.