Susținere specială pentru Universitatea Craiova chiar de la Viena! Dinamovistul înfocat va face galerie pe Allianz: „Poate le dau vreun sfat!”

Universitatea Craiova va fi susținută la Viena nu doar de fanii veniți din Bănie, ci și de comunitatea de români din capitala Austriei. Cum a fost catalogată Rapid Viena și ce șanse i s-au dat trupei lui Mirel Rădoi.
Tibi Cocora
06.11.2025 | 09:25
Universitatea Craiova dă piept cu Rapid Viena, în deplasare, într-unul dintre cele mai complicate meciuri ale Știintei din acest sezon, de pe teren străin. Chiar dacă partida va avea loc pe Allianz Arena din Viena, oltenii vor avea susținere atât în tribune, dar și în afara ei.

Gabriel Rus, suporterul pătimaș stabilit în Viena, îi ține pumnii Universității Craiova

Gabriel Rus, un român stabilit în Viena de 12 ani, după cum ne-a menționat, este un fan declarat al lui Dinamo și nu a ezitat să o spună și în fața camerei. Totuși, chiar în fața stadionului „Allianz Arena“, acesta a avut cuvinte de laudă și la adresa Universității Craiova, pe care dorește să o vadă triumfătoare în meciul de la Viena, împotriva Rapidului.

„Am venit până la stadion să văd dacă fac antrenament cei de la Universitatea, că poate le dau vreun sfat, vreo informație. Eu țin cu Dinamo, sunt fan Dinamo, dar susțin restul echipelor românești când joacă în afară, în Europa. Sunt de 12 ani în Viena, acum sunt pensionar și urmăresc fotbalul românesc. Am jucat fotbal în tinerețe, am fost și arbitru. Mă miră când văd în campionatul nostru că arbitrul are decizii diferite la faze perfect asemănătoare. Noi, cei de aici, ne mândrim că suntem români. Simpatizăm orice echipă și o susținem.

Ne pare rău că naționala nu a reușit mai multe aici, a pierdut cu 2-1. Craiova se poate califica din această grupă. Dacă sunt serioși, se luptă și pun în practică o tactică bună, se poate absolut orice. Totuși, e greu să câștigi aici, cu Rapid Viena. M-aș bucura și cu o remiză, pentru că ei joacă extrem de bine acasă și au suporteri frumoși. Dacă mijlocul și apărarea merg bine, putem câștiga pe contraatac. Încă nu am luat bilet. Asta căutam acum, să îmi asigur locul în tribună, la meci“, a declarat Gabriel Rus, românul stabilit la Viena.

Mirel Rădoi, sfătuit să-i copieze comportamentul lui Kopic

Firea vulcanică și extrem de explicită a lui Mirel Rădoi nu le dă pace nici fanilor de peste hotare.

„Îi doresc lui Mirel să fie ceva mai cumpătat, să nu mai spună tot ce are pe suflet.  Ajunge informația imediat în presă, se interpretează, iar discuțiile acestea pot deregla echipa. Să fie și el ca antrenorul de la Dinamo, Kopic. Își vede de treaba lui, liniștit“, a mai punctat Gabriel Rus.

Întrebat de care jucător al Universității Craiova este impresionat, Gabriel l-a menționat, în primul rând, pe Baiaram: „Îmi place de Ștefan Baiaram,  fundașul de la națională…Bancu“.

Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la meciul cu Rapid Viena

Fanii Universității Craiova sunt pregătiți să ia cu asalt Viena, într-una dintre cele mai palpitante deplasări ale Științei în acest sezon. Până luni seară, conform surselor FANATIK, cel puțin 850 de suporteri și-au achiziționat bilet și vor fi prezenți în tribunele de pe „Allianz Arena“, pentru a-i susține pe alb-albaștri. De asemenea, cererea de bilete este mare, având în vedere că, pentru meciuri europene, stadionul celor de la Rapid Viena poate accepta până la cca. 1 800 de vizitatori. Cu siguranță, aceasta va fi cea mai numeroasă deplasare oltenească în Europa!

Universitatea a mai avut parte de o susținere numeroasă din partea fanilor în grupa de Conference League. Dacă în Polonia, la Sasnowiece, au făcut deplasarea în jur de 250 de olteni pentru a vedea duelul cu Rakow, cel în care Știința a debutat, oficial, în competiție, la meciul de pe teren propriu cu Noah au asistat nu mai puțin de 18. 004 spectatori.

 

 

