Susținere totală pentru Mircea Lucescu din partea lui Gino Iorgulescu! Ce spune președintele LPF despre situația de la echipa națională

Mircea Lucescu are toată susținerea lui Gino Iorgulescu. Ce a spus, de fapt, președintele LPF despre selecționerul României și ce crede despre șansele la baraj.
Mihai Dragomir
20.11.2025 | 09:06
Ce a spus, de fapt, Gino Iorgulescu despre Mircea Lucescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Echipa națională a României se concentrează de acum pe barajul care va avea loc anul viitor. Gino Iorgulescu îl susține pe Mircea Lucescu și a spus totul despre șansele „tricolorilor” la testul decisiv din martie 2026.

Gino Iorgulescu merge în continuare pe mâna lui Mircea Lucescu la echipa națională

Mircea Lucescu a avut parte de multe întrebări în toamna acestui an legate de viitorul său la echipa națională. „Il Luce”, care s-a confruntat cu multe critici, are și susținători.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, consideră că schimbarea selecționerului ar fi o decizie greșită în contextul actual și îl susține necondiționat pe Mircea Lucescu, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de duminică că va rămâne pe bancă și pentru barajul de anul viitor.

„Dacă se schimbă acum selecționerul credeți că vine cineva și face minuni la un baraj? De bine, de rău, Mircea Lucescu este cel care cunoaște foarte bine jucătorii. A avut momente în care echipa a jucat foarte bine, vă dau exemplu prima repriză din Bosnia. Dacă avem toți jucătorii valizi, atunci este o șansă mare să ne calificăm la Mondial.

Dacă schimbăm selecționerul, ce poate face cel care vine? Se va sta foarte puțin înaintea barajului. Ce să faci într-o săptămână, poate nici atât?”, a spus Gino Iorgulescu, conform Digi Sport.ro.

Gino Iorgulescu a spus totul despre șansele României la barajul din martie

De asemenea, Gino Iorgulescu a spus că România, care își va afla adversara de la baraj la tragerea la sorți de joi, mai are șanse să ajungă la Campionatul Mondial de anul viitor.

„Dacă evaluăm și suntem pe locul 3 este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la baraj, vedem cu cine picăm. Șanse mai sunt și trebuie să sperăm. Vedem exemplul Italiei, de 3 ori campioană mondială, cu jucători importanți, dar care are mari probleme. Mai avem șanse!”, a mai spus președintele LPF, conform sursei.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
