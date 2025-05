Sute de licențe Windows și laptopuri, uitate în magazia unui minister. Suma uriașă cheltuită pe echipamentele neutilizate

Un raport al Curții de Conturi, publicat în data de 20 mai, în urma unui control la Ministerul Fondurilor Europene pentru perioada 2023 arată că instituția a cheltuit o sumă uriașă pe echipamente electronice care zăceau în magazia instituției nefolosite. Valoarea echipamentelor, în special laptopuri și licențe Windows, este de aproape un milion de euro, mai exact 4,9 milioane de lei. În anul 2023, MIPE a fost condus de către Marcel Boloș până în iunie, și apoi de către Adrian Câciu.

Echipamente de un milion de euro, uitate în magazie la MIPE

Raportul Curții de Conturi menționează că, în cadrul controlului efectuat, a fost identificată diminuarea activelor nete (bunurile deținute de instituție) ca urmare a faptului că echipamentele achiziționate nu erau utilizate, în condițiile în care amortizarea acestora era înregistrată în contabilitate. Pentru anul 2023, suma pierdută prin amortizare nu era semnificativă, fiind de aproape 9.000 de euro.

Totuși, raportorii Curții de Conturi au mers mai departe și au analizat întreaga balanță a activelor fixe din registrele instituției. și stații de lucru nefolosite în magazia instituției, cu o valoare totală de aproape cinci milioane de lei. Doar pentru aceste bunuri, costurile cu amortizarea pentru anul 2023 sunt de peste 600.000 de lei.

„De altfel, și la momentul efectuării prezentei misiuni, o parte din echipamente sunt în continuare în depozitul instituției, nefiind date în folosință. Menționăm că, pe lângă afectarea conturilor în care se înregistrează amortizarea (681 și 281), neutilizarea bunurilor achiziționate reprezintă și o problemă de bună gestiune, întrucât garanția oferită acestora curge de la momentul efectuării recepției, acestea dispunând de o perioadă mult mai scurtă de garanție decât cea prevăzută prin contract.

Dat fiind eroarea identificată, s-a procedat la analiza balanței mijloacelor fixe, constatându-se faptul că la data de 31.12.2023 se aflau în depozit, nefolosite, 1709 echipamente IT/active fixe, în valoare totală de 4.978.807 lei, din care 1355 licențe Windows și 354 laptopuri/stații de lucru, pentru care s-a calculat și înregistrat amortizarea aferentă.

În concluzie, situațiile financiare au fost influențate cu valoarea amortizării calculate în anul 2023 pentru echipamentele nefolosite și pentru licențele instalate pe acestea, în sumă totală de 618.467 lei”, se arată în raportul Curții de Conturi, unde se sugerează ca ministerul, la viitoarele achiziții publice, să verifice întâi dacă bunurile respective există în propriile magazii de la Serviciul Logistic.

Același raport menționează că, în cadrul ministerului, nu există concordanță între bunurile înregistrate în evidența tehnico- operativă a MIPE şi bunurile care se găsesc în confirmările primite de la terți, în condițiile în care nu există un criteriu comun de monitorizare a bunurilor din inventar (nr. de inventar, serie, etc.).

„Majoritatea bunurilor este reprezentată de echipamente IT, consemnate în evidentele tehnico-operative şi contabile sub diferite denumiri sau mod de organizare (echipament individual sau complet/sistem), fapt ce face dificilă identificarea acestora de către personal care nu are pregătire IT, şi, implicit, confirmarea lor de către cei care le-au primit în custodie”, se mai arată în documentul citat.

Liber la „curse locale”

O altă situație ciudată consemnată în raportul Curții de Conturi este raportarea în evidența contabilă a consumului de carburant. În primă instanță, documentul menționează că acest lucru se face adeseori

Pe de altă parte, raportul citat menționează că pe foile de parcurs pentru cursele din localitate nu apare menționată niciodată traseul zilnic, astfel că nu poate fi determinat scopul acestor curse.

„De asemenea, în foile de parcurs, pentru cursele din localitate nu este scrisă ruta/traseul (zilnic între 10-40 km), astfel că nu se poate determina dacă acestea au fost efectuate în scopul îndeplinirii atribuțiilor din fişele de post. Această situație s-a produs ca urmare a faptului că în procedura operațională a entității se menționează că, în cazul curselor în interiorul localității, se va înscrie în foaia de parcurs doar „cursă locală”.

O asemenea reglementare nu permite identificarea traseului în vederea stabilirii numărului de km şi a nevoii de deplasare, fiind o slăbiciune a controlului intern instituit prin Procedura operațională privind activitatea parcului auto al MIPE”, se arată în raportul Curții de Conturi.