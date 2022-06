Sute de monede romane de argint și bronz, descoperite într-o pădure din Mureș. Au peste 2000 de ani vechime

Un detectorist a dat peste un tezaur vechi de peste 2.000 de ani, în pădurea din zona localității Sângeru de Pădure, din județul Mureș. Mai exact, a descoperit circa 300 de monede romane de argint și bronz.

Un detectorist a fost cel care a descoperit monedele. Ce a făcut după

Narcis-George Carțiș a fost și el uimit de și care nu era îngropată la mare adâncime. Spune că s-a aflat pentru a treia oară în posesia unui lucru atât de valoros.

”Caut extrem de mult şi din pădurea asta am făcut cam 50 la sută, jumătate de pădure deja e detectată, dar astfel de descoperiri sunt chestii de noroc.

Nu poţi să ai o strategie, nu poţi să ştii unde găseşti ceva. Totul ţine de noroc şi insistenţă în ceea ce faci. Când auzi sunetul acela nu poţi să ştii ce ai găsit, fiindcă la fel sună şi la alte metale, nu poţi să ştii ce ai în pământ. E o bucurie ce am trăit când am văzut ce am găsit, e a treia oară când descopăr ceva valoros.

Prima oară am urlat în pădure de bucurie – am găsit patru tertadrachme cu 200 de ani înainte de Hristos (monede de argint din Grecia Antică, n.r.). Dacă vin la detectat, nu vin pentru o oră sau două, fiindcă atunci pierd vremea, plec la 12 şi vin seara. Nu poţi să mergi după hărţi fiindcă nu sunt, trebuie doar să ai noroc”, a declarat jurnaliștilor detectoristul Narcis Carţiş, citat de

De îndată ce a găsi monedele, Narcis a anunțat Muzeul Judeţean Mureş. Ulterior, la fața locului s-au deplasat mai mulți arheologii.

”Această descoperire intră în categoria descoperirilor întâmplătoare făcute de către căutătorii de comori care sunt destul de mulţi în judeţul Mureş. Zona aceasta ne rezervă din ce în ce mai multe surprize pentru că în ultimii doi ani au apărut chiar foarte multe descoperiri – monetare, inclusiv tezaure de bijuterii dacice.

Descoperirea aceasta este un tezaur de epocă romană. Era o practică obişnuită de a ascunde avuţiile, cele acumulate în decursul unei generaţii sau mai multe generaţii, asta vom stabili în momentul în care vom determina perioada de acumulare a tezaurului.

Prin practica vremii erau depuse într-o oală, în acest caz este vorba despre o oală romană care, după pastă şi formă, este produsă în atelierele de la Cristeşti. În interior apar urme de cocleală de bronz, deci s-ar putea ca pe lângă monedele de argint să fie şi monede sau obiecte de bronz”, a spus și șefa secţiei de Arheologie a Muzeului Judeţean Mureş, Nicoleta Man.

Detectoristul a fost recompensat de Muzeul din Mureș

Un muzeu oferă unui detectorist o recompensă de 30-40% din valoarea bunului descoperit. Dacă se găsește , se mai adaugă 15%.

Arheologii care s-au deplasat în pădure au confirmat că vasul cu monede era din antichitate și nu a mai fost scos din pământ, din momentul îngropării. Se consideră că un roman l-a uitat acolo sau nu a mai avut ocazia să intre în posesia ei.