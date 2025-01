Sute de nepalezi au sărbătorit trecerea în noul an în stația de metrou Titan. Video viral cu momentele impresionante

Trecerea în noul an a fost sărbătorită de sute de nepalezi în stația de metrou Titan, din Capitală. Un videoclip cu momentul inedit a fost publicat pe rețelele de socializare, devenind viral în scurt timp.

Sute de nepalezi, în stația de metrou Titan în noaptea dintre ani

Anul 2025 a fost întâmpinat cu emoție, bucurie și cu o explozie de lumini și focuri de artificii în întreaga lume. Dacă mulți dintre românii plecați în afara granițelor au celebrat Anul Nou departe de familii, același lucru s-a întâmplat și cu cetățenii nepalezi veniți în România să lucreze.

ADVERTISEMENT

Un moment aparte a avut loc în București, în stația de metrou Titan, aici unde sute de nepalezi s-au adunat pentru a sărbători Revelionul. După miezul nopții, aceștia s-au întâlnit pe peron și au început să scandeze numele țării lor, „Nepal”.

După ce au participat la concertul în aer liber organizat în Parcul Titan, oamenii au plecat spre metrou pentru a se întoarce acasă. , s-au adunat spontan pe peronul stației și au scandat numele țării de origine.

ADVERTISEMENT

Reacția românilor la imaginile devenite virale

Au zâmbit, s-au îmbrățișat, iar bucuria imensă a cuprins întreaga stație Titan. Imaginile publicate pe Facebook au devenit virale, stârnind sute de reacții și comentarii din partea internauților, în doar câteva ore.

Dacă unii dintre români au apreciat momentul, alții au lăsat comentarii acide. „Au mai multe drepturi ca noi cetățenii români.”/ „România corcită. Miliția nu se mai autosesizează”/ „În 5 ani ne vor conduce”.

ADVERTISEMENT

„Petrecerea de final de an a Glovo”/, „Văd pe aici mulți rasiști. Am uitat când Occidentul ne-a primit pe noi așa cum am fost, că nu toți au mers la lucru.” sunt câteva dintre reacțiile românilor la imaginile surprinse în noaptea dintre ani.

O analiză , publicată la începutul anului trecut, arăta că aproximativ 75.000 de cetățeni străini muncesc în România. 45 la sută dintre ei sunt din Nepal și Sri Lanka.

ADVERTISEMENT

Cei s-au stabilit în București, Ilfov, Constanța, Timiș, Brașov și Cluj, conform datelor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).