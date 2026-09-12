Sport

Sydney Sweeney a recunoscut de ce a acceptat să pozeze provocator într-o reclamă pentru o casă de pariuri sportive. Dezvăluirile frumoasei actrițe

Sydney Sweeney, între popularitate și controverse după ce a apărut într-un spot publicitar dedicat piețelor de predicții sportive. Motivul pentru care a spus „Da”.
Alexa Serdan
12.09.2026 | 06:00
Sydney Sweeney a recunoscut de ce a acceptat sa pozeze provocator intro reclama pentru o casa de pariuri sportive Dezvaluirile frumoasei actrite
De ce a apărut Sydney Sweeney în reclama pentru casa de pariuri. Sursa foto: Instagram.com
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I-a cucerit pe americani cu aparițiile sale incendiare, iar acum Sydney Sweeney revine în centrul atenției. Frumoasa blondină este virală datorită unei reclame la o casă de pariuri sportive, imaginile stârnind numeroase reacții.

Motivul pentru care Sydney Sweeney a apărut într-un spot publicitar controversat

Sydney Sweeney (28 ani) este actrița care face ravagii printre fotbaliștii din Premier League. Se spune că este cea mai dorită femeie din America de la Madonna încoace. Are o siluetă de invidiat și a fost ”cuplată” cu mulți sportivi, printre care se numără și Christian Pulisic (27 ani). Fotbalistul joacă pe postul de mijlocaș la Milan din Serie A.

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Cunoscutul sportiv a infirmat legătura amoroasă cu vedeta care a rupt logodna cu partenerul înainte de nuntă. Superba blondină este în prezent într-o relație cu omul de afaceri și producătorul american Scooter Braun (44 ani). Vedeta are o carieră în plină ascensiune în domeniul cinematografiei, dar și în afara micilor ecrane.

A devenit virală datorită unui spot publicitar pentru o casă de pariuri sportive. Artista a apărut aproape goală în reclama care a împărțit lumea în două. Unii au apreciat-o ca marketing, fiind numită drept „cea mai bună reclamă din istoria pariurilor sportive”. Pe de altă parte, alții au criticat-o dur datorită conținutului său.

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Aceștia din urmă consideră că folosește sexualizarea pentru a vinde pariuri. Mai mult, au punctat faptul că este nepotrivită într-un domeniu urmărit, în special de publicul foarte tânăr. Spotul publicitar a fost lansat înainte de deschiderea sezonului NFL, actrița Sydney Sweeney explicând care este motivul pentru care a acceptat proiectul.

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Într-un interviu acordat publicației Complex, superba blondină a descris reclama ca fiind „o idee foarte simplă și jucăușă” în crearea căreia a jucat un rol activ. „Nu-mi place să-mi pun pur și simplu fața pe ceva. Întotdeauna am crezut că cele mai bune parteneriate sunt cele în care toată lumea colaborează”, a completat actrița.

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O postare distribuită de Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

 

Spoturile practicate de Sydney Sweeney în copilărie

„Nu-mi place să mă dau în spectacol. Îmi doresc foarte mult să intru în detalii cu o echipă extraordinară. Și am avut ocazia să cunosc echipa. Jacob este incredibil și am crezut în el ca fondator. Am practicat sporturi în copilărie. Am fost într-o echipă de fotbal.

Am fost într-o echipă de softball, am fost într-o echipă de schi pe zăpadă… și am făcut MMA”, a adăugat Sydney Sweeney, pentru sursa citată anterior. Totodată, a transmis că la vârsta de 12 ani voia să meargă la X Games pentru wakeboarding, dar nu s-a întâmplat acest lucru. În prezent, a rămas conectată cu sportul.

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Actrița din Euphoria adoră să se uite la meciurile de hochei și box. A început să urmărească aceste sporturi în special după ce a interpretat rolul lui Christy Martin, în filmul biografic Christy, care a avut premiera în anul 2025. În aceeași notă, blondina a mai spus că are o apreciere enormă pentru fiecare luptător în parte.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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