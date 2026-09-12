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I-a cucerit pe americani cu aparițiile sale incendiare, iar acum Sydney Sweeney revine în centrul atenției. Frumoasa blondină este virală datorită unei reclame la o casă de pariuri sportive, imaginile stârnind numeroase reacții.

Motivul pentru care Sydney Sweeney a apărut într-un spot publicitar controversat

Sydney Sweeney (28 ani) este actrița care . Se spune că este cea mai dorită femeie din America de la Madonna încoace. Are o siluetă de invidiat și a fost ”cuplată” cu mulți sportivi, printre care se numără și Christian Pulisic (27 ani). Fotbalistul joacă pe postul de mijlocaș la Milan din Serie A.

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Cunoscutul sportiv a infirmat legătura amoroasă cu vedeta care . Superba blondină este în prezent într-o relație cu omul de afaceri și producătorul american Scooter Braun (44 ani). Vedeta are o carieră în plină ascensiune în domeniul cinematografiei, dar și în afara micilor ecrane.

A devenit virală datorită unui spot publicitar pentru o casă de pariuri sportive. Artista a apărut aproape goală în reclama care a împărțit lumea în două. Unii au apreciat-o ca marketing, fiind numită drept „cea mai bună reclamă din istoria pariurilor sportive”. Pe de altă parte, alții au criticat-o dur datorită conținutului său.

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Aceștia din urmă consideră că folosește sexualizarea pentru a vinde pariuri. Mai mult, au punctat faptul că este nepotrivită într-un domeniu urmărit, în special de publicul foarte tânăr. Spotul publicitar a fost lansat înainte de deschiderea sezonului NFL, actrița Sydney Sweeney explicând care este motivul pentru care a acceptat proiectul.

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Într-un interviu acordat publicației , superba blondină a descris reclama ca fiind „o idee foarte simplă și jucăușă” în crearea căreia a jucat un rol activ. „Nu-mi place să-mi pun pur și simplu fața pe ceva. Întotdeauna am crezut că cele mai bune parteneriate sunt cele în care toată lumea colaborează”, a completat actrița.

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Spoturile practicate de Sydney Sweeney în copilărie

„Nu-mi place să mă dau în spectacol. Îmi doresc foarte mult să intru în detalii cu o echipă extraordinară. Și am avut ocazia să cunosc echipa. Jacob este incredibil și am crezut în el ca fondator. Am practicat sporturi în copilărie. Am fost într-o echipă de fotbal.

Am fost într-o echipă de softball, am fost într-o echipă de schi pe zăpadă… și am făcut MMA”, a adăugat Sydney Sweeney, pentru sursa citată anterior. Totodată, a transmis că la vârsta de 12 ani voia să meargă la X Games pentru wakeboarding, dar nu s-a întâmplat acest lucru. În prezent, a rămas conectată cu sportul.

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Actrița din Euphoria adoră să se uite la meciurile de hochei și box. A început să urmărească aceste sporturi în special după ce a interpretat rolul lui Christy Martin, în filmul biografic Christy, care a avut premiera în anul 2025. În aceeași notă, blondina a mai spus că are o apreciere enormă pentru fiecare luptător în parte.