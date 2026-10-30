Afacerea cu care Sydney Sweeney a ajuns în lumina reflectoarelor. Vedeta de la Hollywood și-a crescut serios veniturile

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Nu este doar artistă, ci și o femeie de afaceri de succes. De această dată Sydney Sweeney este în lumina reflectoarelor cu afacerea lansată la începutul anului. Frumoasa vedetă americană și-a crescut veniturile considerabil în ultima vreme.

Sydney Sweeney și veniturile din business-ul cu lenjerie intimă

A fost protagonista unui scandal care a împărțit lumea în două tabere, însă Sydney Sweeney (28 ani) ține capul sus. Frumoasa blondină pentru aceeași casă de pariuri sportive. Actrița din Statele Unite ale Americii a făcut furori cu imaginile provocatoare, care nu conțin deloc haine.

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Clipurile publicitare controversate se pare că i-au adus și , nu doar critici. În plus, business-ul pe care l-a lansat la începutul lui 2026 a înflorit în ultima perioadă. Concret, este vorba de o afacere cu lenjerie intimă pe care vedeta o promovează foarte mult pe paginile sale de socializare.

Potrivit , ultima colecție denumită „Birthday Boobs” i-a dublat veniturile. Obiectele vestimentare lansate în urmă cu doar o lună sunt pe placul doamnelor și domnișoarelor. Acest lucru ”se traduce” prin vânzări uriașe și încasări destul de mari. Marca și-a dublat vânzările în al treilea trimestru față de al doilea.

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În felul acesta brandul lui Sydney Sweeney a generat vânzări de trei ori mai mari în luna iunie. De asemenea, septembrie a fost luna cu cele mai mari încasări ale mărcii deținute de superba blondină. Vedeta ar fi câștigat și mai mulți bani dacă linia vestimentară nu s-ar fi epuizat într-un timp destul extrem de scurt. Reprezentanții companiei au transmis că ultima colecție a generat cele mai mari vânzări de până acum ale brandului. Setul Blue Ditsy a fost vândut încă din prima zi, după cum arată datele făcute publice de magazin.

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Ce încasări a avut Sydney Sweeney de pe urma brandului

Sydney Sweeney s-a bucurat de un mare succes datorită brandului de lenjerie intimă. Acesta a apărut în ianuarie 2026, fiind construit în mai multe direcții: Seductress, Romantic, Playful și Comfy. Colecția de debut, care a primit numele Seductress, a inclus numeroase piese din dantelă, croieli sexy și mărimi extinse. Spre exemplu, au ajuns până la măsura 44. Analiștii susțin că afacerea a căpătat o dimensiune foarte mare, cel mai probabil datorită faptului că actrița este foarte cunoscută. În plus, a fost comparată cu alte vedete internaționale.

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Una dintre antreprenoarele cu care se pare că blondina rivalizează în prezent este Kim Kardashian. Iubita pilotului de curse britanic Lewis Hamilton are la rândul său o afacere în acest domeniu de activitate. Brandul fondat în anul 2019 de către brunetă a devenit un imperiu evaluat la miliarde de dolari.

Pe de altă parte, inițiativa pe care mizează blondina are mari șanse să fie de succes. Încă de la lansare și până în momentul de față marca ar fi generat vânzări de peste 2 milioane de dolari. Cu siguranță, Sydney Sweeney este mândră de rezultate, specialiștii precizând că luna octombrie îi poate aduce o creștere suplimentară de 20% a vânzărilor față de septembrie.