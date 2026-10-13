Sport

Sydney Sweeney, vedeta de la Hollywood, o nouă reclamă la limită: „Sunt bărbați care pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”

Traian Terzian
13.10.2026 | 10:01
Sydney Sweeney vedeta de la Hollywood o noua reclama la limita Sunt barbati care pariaza pe culoarea lenjeriei mele intime
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Sydney Sweeney (28 de ani), apariție provocatoare într-o nouă reclamă pentru o casă de pariuri. Sursă foto: captură X
Sydney Sweeney (28 de ani) a încins din nou internetul cu reclama pe care o face unei case de pariuri. Frumoasa actriță a avut și un mesaj pentru cei care au criticat-o vehement.
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La o lună distanță după ce a creat vâlvă în lumea sportului cu apariția răvășitoare într-o campanie publicitară pentru o casă de pariuri, Sydney Sweeney a recidivat. Starul de la Hollywood a filmat o nouă reclamă provocatoare.

Sydney Sweeney, apariție incendiară într-o nouă reclamă pentru o casă de pariuri

Superba actriță joacă într-o nouă reclamă pentru compania de predicții sportive Novig, în care ironizează criticile care i-au fost adresate pentru apariția anterioară. Sydney Sweeney aprinde încă o dată imaginația bărbaților cu o filmare la limită.

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În noul spot publicitar pentru casa de pariuri, marea vedetă a filmului american apare doar într-o pereche de chiloți albi și precizează faptul că sunt bărbați care chiar pariază pe culoarea desuurilor sale.

”Sunt bărbați adulți care fac tabele în Excel ca să parieze pe culoarea lenjeriei mele intime. Adică, mă simt flatată. Există tranzacții bazate pe informații privilegiate legate de moartea dictatorilor și armate de boți care manipulează totul.

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Cineva stă într-o cabină de baie și pariază economiile pentru pensie pe un război. Iar apoi există oameni care tranzacționează pur și simplu pe baza sportului”, spune Sweeney în noul videoclip care face deja ravagii pe rețelele de socializare. Reclama se termină cu actrița ținând două mingi de fotbal în dreptului pieptului gol, în timp ce transmite mesajul: ”Novig înseamnă doar sport”.

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Prima reclamă filmată de Sydney Sweeney a împărțit lumea sportului

Sydney Sweeney a semnat un parteneriat cu firma de pariuri sportive Novig, recent înființată și care are licență pentru a activa doar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. La începutul lunii septembrie, ea a apărut într-o reclamă pentru această companie. A fost o apariție răvășitoare, actrița filmând nud și fiind acoperită sumar de diverse accesorii din fotbal, baschet, fotbal american, tenis, golf sau hochei.

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Criticată dur pentru faptul că reclama ”sexualizează sportul și eclipsează sportivii”, vedeta din serialul ”Euphoria” a explicat că a fost doar o idee jucăușă de a gândi întreaga campanie și că nu îi place doar să își pună fața în acțiunile publicitare.

Însă, au fost și sportivi care au susținut-o pe Sweeney în proiectul său. Jucătoarea americană de baschet Sophie Cunningham a considerat că reclama nu a vizat femeile din sport și nu are rolul să descurajeze sportivele.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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