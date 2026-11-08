Sydney Sweeney provoacă și mai multe controverse cu noile fotografii „vulgare”. Galerie Foto

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După ce cu rolurile din Euphoria și numeroase alte producții de succes, Sydney Sweeney a declanșat un nou val de controverse din cauza celei mai recente campanii publicitare lansate pentru propria marcă de lenjerie intimă, SYRN. Actrița în vârstă de 29 de ani este, din nou, în centrul controverselor.

Reacții dure în mediul online după ultimele imagini cu Sydney Sweeney

În loc de clasicele pulovere groase și atmosfera caldă de sărbători, Sydney Sweeneya transformat filmele cult de Crăciun în spoturi pline de senzualitate. Într-o reclamă video de 30 de secunde, Sydney recreează scene celebre din producții precum Singur acasă (Home Alone), Cum a furat Grinch Crăciunul (How The Grinch Stole Christmas) sau Coșmarul din ajunul Crăciunului (The Nightmare Before Christmas). Apărând în lenjerie intimă extrem de sumară, de la seturi roșii cu portjartiere, până la creații transparente din dantelă bleu și voal de mireasă, actrița a pus accentul pe latura provocatoare, generând discuții aprinse pe rețelele de socializare.

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Ea nu este la prima experiență în a-și expune lenjeria intimă, fiind fondatoarea și imaginea propriului articol vestimentar. Actrița a ridicat cu adevărat temperatura în campania cu tematică festivă a SYRN, la doar o lună după Sydney apare mai întâi relaxându-se pe canapea cu un vas uriaș de înghețată de vanilie cu sirop de ciocolată, dând frâu liber personajului său interior Kevin McCallister din „Singur acasă”, până când pune mâna pe telecomanda televizorului.

Apoi, Sydney de pe ecran se transformă într-o Cindy Lou Who din „Cum a furat Grinch Crăciunul”, cărând cadouri de Crăciun. Câteva secunde mai târziu, totul capătă o atmosferă de romantism gotic, pe măsură ce ea recreează filmul „Coșmarul dinaintea Crăciunului”, pozând sub lumina unei luni strălucitoare, îmbrăcată în lenjerie roșie transparentă și un voal de mireasă. În tot acest timo, logo-ul SYRN este lăsat să sclipească.

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„Bine ați venit la magazinul de sărbători @syrn… Deschis oficial pe 27 octombrie”, a scris ea pe rețelele de socializare. Faptul că a folosit filme clasice de Crăciun, potrivite pentru întreaga familie, pentru a-și promova linia de lenjerie intimă a stârnit rapid critici.

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Dacă susținătorii săi i-au lăudat din nou atitudinea dezinvoltă și încrederea în propriul corp, a avut parte însă și de comentarii tăioase. Internauții au taxat-o sever pentru alegerea de a folosi clasicele de sărbători într-un mod considerat nepotrivit. „Să sexualizezi filmele de Crăciun este de-a dreptul dezgustător”, a scris un utilizator revoltat pe platforma X. „Asta e tot ce știe să facă? Se pare că e singurul mod în care mai atrage atenția”, a comentat un alt detractor. „Este vulgară și un model groaznic pentru noua generație”, „Este o rușine totală și absolută. Ea face ca drepturile femeilor să regreseze cu 100 de ani”, au mai fost unele dintre comentariile lăsate la postarea actriței.

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Sydney Sweeney și controversele legate de numele său

Sydney, în vârstă de 29 de ani, este cunoscută pentru faptul că nu are nicio reținere în a poza și a apărea în ținute decoltate, atât în rolurile sale de actriță, cât și în activitatea de model. Această controversă vine la scurt timp după alte episoade tensionate în care imaginea actriței a fost direct implicată.

Potrivit presei internaționale, chiar și prieteni apropiați ai vedetei i-ar fi cerut în mod repetat „să iasă din zona asta” și „să își ascundă sânii”, pentru a se concentra pe talentul său actoricesc, lăsând în plan secund expunerea fizică excesivă în branduri și spoturi publicitare. În replică, la lansarea brandului SYRN în luna ianuarie, Sydney a declarat că scopul său principal este de a oferi femeilor libertatea de a purta lenjerie pentru ele însele, fără teama de a fi judecate: „Aceasta este lenjerie pe care o porți pentru TINE, fără explicații, fără scuze”.