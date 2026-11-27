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A fost făcută publică o nouă ședință foto incendiară de către Sydney Sweeney. Vedeta americană a recunoscut că nu a mai avut răbdare pentru că iubește mult Crăciunul. A decis să le facă o surpriză fanilor săi cu două colecții noi.

Sydney Sweeney, fără inhibiții în pozele cu colecția de Crăciun

Sydney Sweeney (29 ani) cu imaginile în care a apărut în ultima perioadă. Fie că este vorba de ipostazele pentru casa de pariuri sportive, fie pentru marca sa de lenjerie intimă frumoasa blondină este în centrul atenției. Îndrăgita actriță pare că a prins din plin gustul celebrității.

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A fost pusă la zid, dar nu se dezice de aparițiile incendiare. În luna septembrie , iar acum pare că merge pe aceeași rețetă. Nu a mai avut răbdare să aștepte sărbătorile de iarnă și a inaugurat deja colecțiile de Crăciun. Iar pentru a le promova a realizat o ședință foto spectaculoasă.

Vedeta s-a pozat în mai multe seturi de lenjerie intimă, în diferite nuanțe. Astfel, a făcut publice câteva imagini incendiare care au fost imediat pe placul fanilor. Acestea o prezintă printre brazi și zăpadă artificială, întinsă pe o pătură roșie, în aceeași nuanță cu rujul de pe buze. Fiecare detaliu a fost ales cu mare grijă.

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”Știți cât de mult iubesc sărbătorile”

„Obraznic sau cuminte… las ultimele două colecții de vacanță mai devreme, doar weekendul acesta. Nu m-am putut abține să nu mai distribui puțin din ședința foto de vacanță pentru că știți cât de mult iubesc sărbătorile”, este descrierea lăsată de blondină, pe Instagram. „Ea e Moș Crăciunul meu anul acesta”, i-a scris unul dintre admiratori lui Sydney Sweeney. „Invidia se vede tare în comentarii, haha! Continuă să strălucești, Sydney!”, este comentariul venit de la un alt fan, care o apreciază pentru dezinvoltura pe care o arată în timpul ședințelor foto.

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„Cel mai bun cadou dintotdeauna”, „Atât de uimitor” sau „Te iubesc atât de mult, frumoasă”, au notat alte persoane, pe aceeași rețea de socializare. „Doamne, ai milă”, a fost de părere un fan, în timp ce altul a transmis că Sydney Sweeney este „următoarea fată Bond”. Majoritatea celor care o urmăresc o laudă și îi lasă cele mai frumoase mesaje. Îndrăgita actriță americană este iubită pentru imaginea pe care o prezintă, dar și pentru cariera de pe micile ecrane. Are 25,6 milioane de persoane care o urmăresc doar pe această pagină. Pe de altă parte, este concentrată pe partea de business care îi aduce foarte mulți bani.

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Spre exemplu, în urmă cu câteva luni a lansat Honey Trap Entertainment, o companie de producție de film și televiziune. Firma a fost fondată alături de Kaylee McGregor și are sediul în Los Angeles. Compania are un acord de tip first-look cu Sony Pictures. În plus, direcția creativă se îndreaptă spre producții cinematografice și de televiziune.

Temele pe care le propune vedeta sunt legate de frumusețe, pericol, intimitate și putere. Mai mult decât atât, compania susține numeroși cineaști aflați la început de drum. Sydney Sweeney a dezvoltat deja mai multe proiecte prin intermediul companiei. Cele mai notabile sunt Barbarella, The Housemaid’s Secret și The Registration.