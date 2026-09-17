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A fost pusă la zid pentru reclama controversată în care a apărut fără haine, dar iată că nu duce lipsă de susținători. Cine îi este alături, în realitate, lui Sydney Sweeney în privința clipului care a adunat peste 40 de milioane de vizualizări.

Cine o apără pe Sydney Sweeney după clipul pentru o casă de pariuri

Sydney Sweeney (28 ani) se află în mijlocul unui scandal de proporții după ce a semnat un contract cu o casă de pariuri. Superba blondină a apărut în ipostaze neașteptate, renunțând complet la haine, aspect care nu a fost pe placul sportivilor, indiferent despre ce sport practică. Vedeta susține că a fost o provocare.

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A dezvăluit în cadrul unui interviu care este , dar tot a fost pusă la zid. A primit un val de critici, în special de la sportivi, pentru felul în care s-a afișat. Mai mulţi atleți de performanţă și-au exprimat indignarea pentru că artista a prezentat fiecare activitate într-un mod neobișnuit.

Cu toate acestea, au fost și persoane care i-au lăudat îndrăzneala de care a dat dovadă. Cu privire la acest spot publicitar o are de partea sa pe Andrea Oldereide, senior reporter la o publicație britanică. Jurnalista a redactat un articol complex în care a discutat pe marginea subiectului. Discursul său a fost publicat după ce reclama a făcut milioane de vizualizări.

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„Controversa a explodat după campania ei, numită Just Sports. Sydney nu doar că e fața campaniei, dar e și un partener strategic și deține acțiuni. Ceea ce înseamnă că nu a fost doar o chestiune naivă, de genul «m-a pus impresarul să o fac». În reclamă e complet nud.

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Are părțile intime acoperite de obiecte din sport, precum mingi de baschet, de fotbal american, crose de hochei, rachete de tenis și chiar și o masă de biliard. Repetă cuvântul sporturi de nouă ori, cu o voce șoptită, ca la final să spună «nu poți să cumperi asta, pur și simplu arăt bine»”, a scris Andrea Oldereide, în articolul pentru .

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”Sportul feminin este dat în urmă cu decenii bune”

„Reclama a făcut mai mult de 22 de milioane de vizualizări în două zile, iar sportive de elită au spus, pe bună dreptate, că este «sexploatare», iar sportul feminin este dat în urmă cu decenii bune. Felul în care corpul feminin este transformat într-un spectacol vizual este o cauză validă de îngrijorare.

Dar când întregul discurs se transformă în a condamna nuditatea feminină, aici eu trag linie. Nuditatea în sine nu e un scandal. Sportivii au pozat nud de atâta vreme, de multe ori felicitați pentru asta. Serena și Venus Williams au făcut-o. Megan Rapinoe, Ronda Rousey, Brittney Griner, Aly Raisman au făcut-o.

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Și bărbații? Mulți – de la Michael Phelps la Odell Beckham Jr și Conor McGregor. Deci, de ce deodată reclama lui Sydney Sweeney este responsabilă pentru misoginie? Dacă vrea să se dezbrace într-o reclamă, își dă acceptul și e plătită pentru asta, înseamnă autonomie corporală și libertate comercială.

Nimeni nu e feminist dacă pretinde că o femeie adultă trebuie condamnată la a se acoperi. Lumea iartă mult mai puțin femeile decât bărbații în astfel de cazuri. Sunt multe motive valide de a o critica pe Sydney. Cu ce branduri colaborează, viziunea politică, lipsa de responsabilitate socială și altele.

Dar să o critici doar pentru că a apărut nud e ceva total diferit. Riscă să îmbrace o răscoală progresistă într-o poliție morală de modă veche”, se mai arată în articolul redactat în presa britanică, mai arată sursa citată anterior.

Clipul cu Sydney Sweeney, 40 de milioane vizualizări

În primele două zile de la lansare clipul a adunat peste 20 de milioane de vizualizări, însă realitatea este alta în prezent. Sydney Sweeney a reușit să ”fure” și mai multe click-uri în ultimele zile. Cea mai mare parte a vizibilității sale vine de pe platformele Instagram și X, unde s-au adunat aproape 40 de milioane de urmăriri.

În schimb, de pe platforma de YouTube abia s-au adunat aproape 460.000 de vizualizări. Campania a propulsat-o pe frumoasa actriță între pro și contra, disputa fiind un subiect care ”s-a lipit” de ea și cu alte ocazii. În urmă cu ceva vreme a fost . Fotbalistul a infirmat relația amoroasă.

Cine o pune la zid pe Sydney Sweeney

În prezent, Sydney Sweeney se confruntă cu reacții negative din partea sportivelor olimpice și a altor atlete. Majoritatea au acuzat-o că denigrează și sexualizează sportul feminin prin apariția în spotul publicitar pentru cunoscuta aplicație de predicții sportive. Cea mai vehementă este sprintera britanică Amy Hunt, care a câștigat patru medalii de aur la Campionatele Europene 2026.

„Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport: 21,4. Mușchi. Muncă grea, sânge, sudoare, lacrimi. Aceasta este o seară frumoasă”, a declarat Amy Hunt, notează . Melissea Jefferson-Wooden a completat: „Când ești femeie în sport, nu este frumos. Nu este glamour. Nu este sexy tot timpul, cu siguranță”.

„Nu aveam de gând să vorbesc despre asta, pentru că nu voiam să acord mai multă importanţă acestei chestiuni. Dar nu pot să tac. Nu pot descrie cât de furioasă sunt când văd asta. Nu numai că este o jignire pentru toate femeile care şi-au dedicat viaţa perfecţionării artei lor, ci şi pentru toate cele care apreciază sportul pentru ceea ce este cu adevărat: munca în echipă, prietenia, devotamentul, excelenţa, unitatea… şi lista este lungă.

Credeam că trecusem cu adevărat peste prostiile astea. Ce mesaj transmite asta tinerilor şi tinerelor de astăzi”, a spus înotătoarea australiană Ariarne Titmus. Pe de altă parte, jucătoarea de polo Tilly Kearns a declarat: „Urăsc noua reclamă cu Sydney Sweeney. Dar, ce să zic… e mult mai rău decât îmi imaginam. Iată ce înseamnă cu adevărat conţinut sportiv feminin”.