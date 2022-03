Calvarul la care a fost supus căpitanul lui Dinamo Kiev, refugiat în România: „Am dormit și în parcarea subterană”

După ce Vladimir Putin a declanșat atacul Rusiei asupra Ucrainei, milioane de persoane și-au părăsit țara natală, în căutarea unor locuri în care să se simtă din nou în siguranță. Printre ei se numără și sportivi de top.

Căpitanul lui Dinamo Kiev a trecut prin momente cumplite până să ajungă în România

Refugiat în România, la Voluntari, căpitanul lui Dinamo Kiev, Sergiy Sydorchuk a povestit întreg calvarul îndurat în primele 10 zile ale . De teamă că ar putea cădea victimă bombardamentelor, acesta a dormit chiar și într-o parcare subterană, până să fugă împreună cu soția – însărcinată în luna a noua – și cei trei copii.

ADVERTISEMENT

„Războiul ne-a prins acasă, la Kiev, în districtul Holosiivskyi. Pe 23 februarie, copiii s-au dus la culcare, seara, ca de obicei. Ne-am trezit pe la 5 dimineața, după prima explozie. Fata cea mare a venit la mine, cu ochii în lacrimi. Mi-a zis: ‘A început războiul’.

A fost cea mai urâtă zi a vieții noastre. În primele zece zile, am stat la Kiev. Am dormit și în parcarea subterană. Apoi, am ieșit din oraș și din țară. Ar fi fost mult prea periculos să rămânem, cu spitalele și maternitățile bombardate. S-a ivit o posibilitate să plecăm și mi-am dus familia în străinătate.”, a dezvăluit Sydorchuk în presa ucraineană.

ADVERTISEMENT

Cum a sărit în ajutorul conaționalilor săi

Chiar dacă se află în România, căpitanul e cu gândul la cei rămași în țara natală să opună rezistență trupelor rusești. Prin intermediul unui fond special creat împreună cu alți internaționali ucraineni (n.r. Bushchan, Shaparenko, Stepanenko, Matvienko, Kryvtsov), acesta le trimite constant medicamente, truse de prim-ajutor, veste antiglonț și alte echipamente.

„Soldații sunt cei care își riscă viața în fiecare zi, în fiecare minut, pentru a ne apăra pe noi. Nu putem decât să le mulțumim și să-i ajutăm”, a spus Sergiy Sydorchuk.

ADVERTISEMENT

De asemenea, acesta a avut un mesaj pentru sportivii ruși care continuă să păstreze tăcerea în fața atrocităților comise de președintele Vladimir Putin: „Din nefericire, sportivii ruși tac și astăzi. Aș vrea să le transmit că neutralitatea nu poate fi păstrată în vreme de război”.

Alături de Sydorchuk, în România se află și rivalul de la Șahtior Donețk, Taras Stepanenko. Ambii căpitani locuiesc împreună cu familiile lor într-un bloc din Voluntari.