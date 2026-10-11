„Sylla, ca Vinicius!” Oficialii Oțelului explică scandalul dintre jucător și suporterii FCSB după eliminare

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Habib Sylla a fost în centrul unui moment tensionat la finalul partidei FCSB – Oțelul Galați, încheiată cu victoria gazdelor, scor 1-0. Fundașul ivorian a avut un conflict cu mai mulți suporteri ai formației bucureștene, cărora le-a arătat și un semn obscen. Ulterior, . Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre incident și a explicat că nu a auzit scandări rasiste, dar consideră că gestul jucătorului a fost o reacție la ceva ce l-a deranjat.

Cum a văzut Cristi Munteanu scandalul dintre Sylla și suporterii FCSB

Oficialul Oțelului Galați a comentat episodul controversat și a precizat că, din locul în care se afla pe Arena Națională, nu a auzit scandări rasiste la adresa fundașului. În același timp, Munteanu a sugerat că reacția lui Sylla nu a apărut fără un motiv, chiar dacă nu știe ce s-a întâmplat exact între fotbalist și suporterii roș-albaștrilor.

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„Eu n-am auzit scandări rasiste. Unde am stat sus, la tribuna oficială, nu s-a auzit nimic. La Sylla e totul sau nimic, nu are jumătăți de măsură. Aici nu se controlează el. Primul galben îi ia în primele minute fără rost, acum la fel. E un jucător determinat, care nu-și poate frâna deciziile din anumite situații“, a declarat Cristi Munteanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Întrebat despre gesturile adresate suporterilor FCSB, Cristi Munteanu a făcut o comparație cu Vinicius Junior, fotbalistul lui Real Madrid care a reclamat în repetate rânduri că a fost ținta unor abuzuri rasiste. Președintele Oțelului a abordat subiectul într-o notă ironică, fără să confirme că jucătorul său ar fi fost insultat rasist în partida de pe Arena Națională.

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„Totuși, are atitudine și nu ai ce să-i spui pe teren. Dacă și-ar corecta un pic din agresivitatea lui de pe teren, ar fi excelent. Are calități incredibile. Trebuie să mai lucreze faza defensivă. E un jucător pe care rar mi-a fost dat să-l văd. Aștept să luăm și noi puncte, să ne așezăm în partea superioară a clasamentului. Până atunci, nu e nimeni de vânzare. Revenind. De scandări nu am auzit. Gestul lui cu degetul e clar că nu l-a făcut degeaba, a auzit el ceva, l-a deranjat ceva. Nu vedeți ce face Vinicius la Real Madrid, dar Sylla? (n.r. râde)“, a mai spus Cristi Munteanu.

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Cristi Munteanu, nemulțumit de rezultatul cu FCSB: „La Târnovanu s-a jucat meciul”

Dincolo de incidentul în care a fost implicat Sylla, oficialul Oțelului a analizat și . Munteanu consideră că intervenția portarului Ștefan Târnovanu a avut un rol decisiv și că formația gălățeană ar fi putut obține un rezultat mai bun dacă ar fi avut mai mult curaj în momentele importante.

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„Parada lui Târnovanu a făcut diferența la finalul meciului, pentru că acolo am fi marcat. A fost și faza legată cu acel roșu, nu l-am fi luat, eram 11 vs 11 și 1-0 pentru noi, cu presiune în plus pentru FCSB, care nu mai avea puterea să revină. La Târnovanu s-a jucat meciul, din punctul meu de vedere el e omul meciului. Acolo a fost minge grea de tot, am văzut și reluările. Am lăsat o impresie bună, nu am ce să reproșez echipei, au jucat”, a explicat Cristi Munteanu.

Eliminările repetate, motiv de îngrijorare la Galați

Cristi Munteanu a atras atenția și asupra unui aspect care îl preocupă înaintea următoarelor partide: Oțelul a încheiat patru meciuri consecutive în inferioritate numerică. În opinia sa, echipa este una preocupată de construcție și de joc, iar eliminările repetate îi afectează șansele de a obține rezultate.

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„Una peste alta, am lăsat o impresie bună fotbalistic, nu am ce să reproșez echipei, au jucat. Dacă aveam mai mult curaj și nu-i respectam mai mult decât trebuia pe cei de la FCSB, am fi plecat cu punct sau puncte de acolo. Mă îngrijorează, totuși, faptul că de patru meciuri terminăm jocul în 10 oameni. Aici ar fi o problemă, suntem o echipă tehnică, preocupată de joc, nu să distrugă. Deci sunt patru jocuri în care nu am terminat 11 la 11 și asta mă îngrijorează”, a mai spus oficialul gălățenilor.

Cristi Munteanu cere răbdare cu noul antrenor al Oțelului Galați

Munteanu a vorbit și despre noul antrenor al echipei, explicând că acesta are nevoie de timp pentru a-și implementa filosofia. Tehnicianul încearcă să își familiarizeze jucătorii cu cerințele sale, iar oficialul Oțelului consideră că două săptămâni nu sunt suficiente pentru schimbări majore.

„Cred că e primul meci de la FCSB când anunță crainicul stadionului peste 10.000 de spectatori. E primul meci de pe Arenă când au avut ceva lume la meci, au venit să vadă noul antrenor. Avem antrenor nou, care a încercat să-și pună băieții să joace cât de cât din filosofia lui. E greu în două săptămâni să faci ceva măreț. E foarte tipicar el, comunică cu jucătorii, e genul de antrenor căruia nu-i place să-i scape ceva. Totuși, îi trebuie câteva luni ca să poată să-și impună stilul“, a mai spus Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați.