SZA, o viață sub semnul love-hate. Fie că a fost vorba despre gimnastică sau, acum, de R&B. Video

Peste o lună, mai exact pe 8 noiembrie, Solána Imani Rowe, va împlini 33 de ani. Dacă-l va celebra cu mult-așteptatul nou album, vom vedea. Pentru că, o perfecționistă prin excelență, cea pe care toți fanii o știu drept SZA, ar prefera mai degrabă să renunțe la muzică decât să dea greș. Așa cum a făcut-o, cu ani în urmă, cu gimnastica. Doar pentru că nu avea șanse să ajungă la Olimpiadă.

La vremea la care numele de scenă SZA nu se născuse încă, Solána Imani Rowe era o adolescentă care urma Columbia High School. Și ceea ce începuse ca o joacă, din curiozitate, se transformase în dedicație.

Vorbim despre . Sport căruia i-a dedicat 13 ani. Era căpitanul echipei și a obținut, în 2005, locul 5 pe țară. Pentru ea însă nu era suficient. Și a renunțat.

”Trebuie să înțelegeți cum am cântărit. Știam că nu pot merge la Jocurile Olimpice. Și dacă nu pot câștiga, mai bine nu joc.

Da, puteam să practic în continuare sportul și să merg la facultate cu o bursă. Dar acest lucru însemna să fac lucrurile serios, însă fără perspective reale să fiu numărul unu.

Și nu era pentru mine ideea de o practica doar pentru diplomă. Pentru mine, gimnastica însemnase mai mult”, spune ea.

Cea pe care o știm drept SZA s-a născut pe 8 noiembrie 1989, în St. Louis, Missouri. Tatăl ei, producător executiv la CNN, era musulman, iar mama, director la AT&T , creștină.

A fost crescută în spirit musulman și purta hijab. Și, copilărind în Maplewood, New Jersey, într-o zonă în care era singurul copil de culoare din zona ei, a fost, după cum avea să mărturisească, victima bullying-ului.

S-a refugiat în poezie. ”Scriam versuri cu adevărat dramatice și întunecate. Abia peste ani, când m-am maturizat mi-am dat seama că poți descrie durerea într-un mod care nu este atât de grotesc”, spune ea.

Dar nu era suficient. Și pentru că nu avea prieteni, a ales gimnastica. ”Atunci când am început, am fost motivată să-i deslușesc misterele.

Ulterior, am avut o altă dorință. Aceea de a vedea care-mi sunt limitele. Și cum gradul de dificultate al exercițiilor creștea, am fost focusată ani la rând.

Mai cu seamă că eram atrasă de senzația pe care ți-o dă faptul că poți trece, mental și fizic, peste obstacole care te înfricoșează”, mărturisește SZA.

Apoi însă, așa cum spuneam, a venit momentul în care a luat decizia de a renunța. ”Tocmai începuse să-mi pese de băieți și de alte lucruri tipice vârstei.

Și, cum pe lângă faptul că mintea îmi era distrasă, eram conștientă că nu voi ajunge în vârf, mi-am spus: >”, spune ea.

Însă, continuă să se joace folosind elemente de gimnastică. Atunci când iese la alergare se oprește pentru a face câteva salturi, o ”roată”. Ba chiar, spune SZA, atunci când ajunge într-o încăpere de mari dimensiuni, cu puțină mobilă, se distrează cu un ”stând în mâini”.

Iar pasiunea pentru sport și-o mai exprimă și prin alte discipline. Natație, escaladă, drumeții lungi. ”Tot ceea ce implică o doză de aventură”, conchide ea.

Și studenția a fost marcată de încercare, pasiune, renunțare. În cele din urmă s-a oprit la biologie marină. I s-a părut însă că nu are puterea de a duce lucrurile la bun sfârșit.

Motiv pentru care a renunțat. Și a început să lucreze ca vânzătoare la un magazin de parfumuri, dar și barmaniță într-un club de striptease. Și, în timpul liber, se concentra pe muzică. ”Singurul lucru pe care-l fac bine”, spunea ea la acel moment.

Deși, cei care o cunosc, afirmă că numai perfecționismul său dus la extrem o împiedică să vadă că, în fapt, în tot ceea ce întreprinde izbutește să iasă în relief.

De altfel, și când vine vorba despre biologie marină, lucrurile stau la fel. Iar acum, mai matură, acceptă că i-ar plăcea să acorde timp acestei pasiuni.

”Știu că oceanul se schimbă într-un mod rapid și permanent. Mi-aș lua șase luni libere doar pentru a face entomologie și a clasifica speciile din Galapagos sau Madagascar”, spune ea. Și l-a contactat deja pe apreciatul fotograf de natură sălbatică Paul Nicklen, propunându-i să-i devină asistentă.

Ca urmare a educației ei stricte, în copilărie a ascultat cu precădere muzică instrumentală. În principal piese ale lui Miles Davis și John Coltrane. Ulterior a ascultat, fiindu-i sursă de inspirație, Bjork, Red Hot Chili Peppers, dar și muzicieni soul, rock sau R&B din anii 2000.

Fratele său mai mare, Daniel, un rapper cu numele de scenă Manhattan, i-a cerut să contribuie la piesele sale. A fost momentul și-a spus că ar putea să creeze propria-i muzică.

Și-a ales și un nume. Mergând pe ideea rapper-ului RZA din Wu-Tang Clan. Mai exact, cu un acronim derivat din alfabetul suprem, inspirat din sistemul de credințe religioase al Nation of Gods and Earths. O mișcare naționalistă neagră influențată de Islam care a fost fondată în 1964 în Harlem.

A ales SZA. S, de la „suveran” sau „salvator”, iar Z de la „zig-zag”, iar A de la „Allah”. Un nume care avea să devină o referință pentru segmentul R&B.

În 2011, a folosit câteva piese muzicale la standul unei firme de îmbrăcăminte, aparținându-i prietenului ei de atunci, la CMJ New Music Report.

Și cum pe scenă urca și Kendrick Lamar, la eveniment asista și Terrence „Punch” Henderson, șeful Top Dawg Entertainment, firma care-l impresaria. Acesta a fost impresionat de ceea ce a auzit. Și a urmărit-o.

Iar în 2013, după ce lansase deja EP-ul ei de debut, See.SZA.Run, în 2012, iar mai apoi, ”S”, în 2013, i-a oferit un contract. Era prima femeie care semna cu casa de discuri. Cu care avea să lanseze un alt EP, ”Z”, în 2014.

Unul pe care trebuia să se găsească și piesa ”Consideration”. Dar după ce Rihanna a auzit melodia, superstarul l-a adăugat la propriul material, ”Anti”. Împlicând-o însă și pe SZA.

După ”S” și ”Z”, logic era să urmeze ”A”. Însă rezultatul, cea mai dezvoltată și matură lucrare a ei a fost transformată în .

Încă o dată, ea a experimentat idei din muzica electronică și hip-hop, în special în sunete R&B, și a combinat numeroase genuri. La fel ca predecesorii săi, „ Ctrl” este reflexiv și atent. Travis Scott și Kendrick Lamar se numără printre muzicienii care au lucrat cu ea la album.

Revista Time și New York Daily News l-au numit cel mai bun album al anului. Iar nume precum Pitchfork, NPR și Billboard l-au ales drept al doilea cel mai bun din 2017. În plus, SZA a primit cinci nominalizări la Grammy, inclusiv cele pentru Cel mai bun artist nou și cea mai bună performanță R&B.

După succesul „Ctrl”, a lucrat din nou cu Kendrick Lamar la albumul cu coloana sonoră ”Black Panther” . Rezultatul a fost piesa ”All the Stars”, care de atunci a primit peste 500 de milioane de stream-uri Spotify și a ajuns pe locul șapte în Billboard Hot 100.

În plus, pentru această piesă a fost nominalizată la Globul de Aur și la Oscar pentru cel mai bun cântec original.

Între timp, ”Ctrl” a primit alte două versiuni, iar SZA a lucrat cu o mulțime de artiști. Spre exemplu, alături de Doja Cat, a lansat piesa “Kiss Me More”.

Iar aceasta a depășit recordul all-time de prezență al unei piese în colaborare exclusiv feminină în Top 10 ”Billboard Hot 100” în 2021. Și, în egală măsura, i-a adus un pentru ”Best Pop Duo/Group Performance”.

SZA spune că începe o nouă era. În fapt, este vorba despre cel de-al doilea album. Mai cu seamă că deja a lansat câteva piese single care urmează să fie incluse pe acesta.

This is actually kinda nuts . New era loading ⏳…thank you thank you most of all 🥹🤍

— SZA (@sza)