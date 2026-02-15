Sport

Szabolcs Kovacs a întrerupt Farul – Rapid în minutul 90 din cauza scandărilor rasiste! Fanii giuleșteni, injurii la adresa conducerii

Gabriel-Alexandru Ioniță
15.02.2026 | 19:07
Meciul Farul – Rapid de la Ovidiu a fost oprit de arbitrul Szabolcs Kovacs în minutul 90, la scorul de 3-1 pentru gazde. După un schimb de scandări jignitoare între cele două galerii, suporterii „marinarilor” au început să apeleze la tradiționalele scandări cu tentă rasistă.

Meciul Farul – Rapid, întrerupt în minutul 90 de arbitrul Szabolcs Kovacs din cauza injuriilor cu tentă rasistă

În acel moment, „centralul” partidei a întrerupt jocul, iar ulterior crainicul stadionului a făcut un apel la fani în sensul renunțării la mesajele respective. La scurt timp, Ionuț Larie, căpitanul Farului, a mers în fața peluzei pentru a discuta cu suporterii și, cel mai probabil, pentru a-i ruga și el să facă același lucru, pentru ca echipa să nu riște cumva să piardă meciul la „masa verde”.

Tensiunile s-au calmat foarte rapid, iar jocul a fost reluat după doar aproximativ un minut, iar apoi s-a încheiat cu scorul existent și în acele momente pe tabela de marcaj, respectiv 3-1 pentru echipa din Constanța. 

Anterior, suporterii Rapidului au înjurat conducerea clubului

Anterior acestui episod, suporterii Rapidului deplasați la Ovidiu pentru această partidă au putut fi auziți la un momentan scandând injurii la adresa conducerii clubului, la modul general, fără a fi rostit vreun nume în mod special.

Cum s-au prezentat cele două echipe la partida de la Ovidiu:

Farul Constanța: Munteanu- Maftei, Larie, Gustavo, Pellegrini- Dican, Vînă, Radaslavescu- Ișfan, Alibec, Ganea; Rezerve: Buzbuchi, Duțu, Țîru, Fotin, Ramalho, Banu, Goncear, Doicaru, Sima, Vojtus, Markovic; Antrenor: Ianis Zicu

Rapid: Aioani- Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza- Christensen, Grameni, Keita- Dobre, Talisson, Petrila; Rezerve: Iliev, Briciu, Bolgado, Onea, Vulturar, Hromada, Gheorghe, Șucu, Moruțan, Drilon, Paraschiv; Antrenor: Costel Gâlcă

