Sport

Szabolcs Kovacs, ce lovitură! Arbitrul român a primit vestea. E oficial

Veste excelentă pentru Szabolcs Kovacs. UEFA a făcut anunțul la doar câteva zile după „U” Cluj - Farul Constanța 2-1. Ce se întâmplă cu arbitrul român.
Alex Bodnariu
21.07.2026 | 11:40
Szabolcs Kovacs ce lovitura Arbitrul roman a primit vestea E oficial
ULTIMA ORĂ
Lovitură pentru Szabolcs Kovacs! UEFA i-a încredințat prima delegare din cupele europene. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Szabolcs Kovacs (38 de ani), fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, singurul arbitru central român care a prins meciuri la Campionatul Mondial, a primit o veste excelentă de la UEFA. Va oficia prima partidă din cupele europene din acest sezon, iar FRF a făcut anunțul oficial.

Lovitură pentru Szabolcs Kovacs! UEFA i-a încredințat prima delegare din cupele europene

Arbitrul român va fi la centru la duelul dintre Shelbourne (Irlanda) și Nõmme Kalju (Estonia), din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Partida se va juca pe stadionul Tolka Park din Dublin, joi, 23 iulie, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Szabolcs Kovacs va fi ajutat de cei doi asistenți români, Marius Florin Badea și Adrian Vornicu, iar arbitrul de rezervă delegat de UEFA pentru confruntarea din UEFA Conference League este George Cătălin Roman. Federația Română de Fotbal a făcut anunțul oficial.

Fratele lui Istvan Kovacs, recompensat de UEFA!

Sezonul european începe astfel devreme pentru Szabolcs Kovacs. La doar câteva zile după ce a oficiat duelul dintre „U” Cluj și Farul Constanța, cu probleme, centralul va intra din nou pe teren, însă la un meci din UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Digi24.ro
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri

Fratele său mai mare, Istvan Kovacs, a fost singurul arbitru central român delegat la meciurile de la Campionatul Mondial. Acesta a arbitrat partidele Tunisia – Japonia (0-4) și Iordania – Argentina (1-3). Centralul din Carei nu a prins însă nicio partidă din fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT
Jucătorii Argentinei au spus
Digisport.ro
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de...
Fanatik
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de la ultimul antrenament. Exclusiv
La un pas de tragedie în Piața Cibeles! Mai mulți suporteri au căzut...
Fanatik
La un pas de tragedie în Piața Cibeles! Mai mulți suporteri au căzut după ce un acoperiș a cedat. Imagini șocante din Madrid. Video
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele...
Fanatik
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele 5 ligi europene
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis...
iamsport.ro
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis că nu mai lucrez pentru nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!