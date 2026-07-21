Szabolcs Kovacs, ce lovitură! Arbitrul român a primit vestea. E oficial

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Szabolcs Kovacs (38 de ani), fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, singurul arbitru central român care a prins meciuri la Campionatul Mondial, a primit o veste excelentă de la UEFA. Va oficia prima partidă din cupele europene din acest sezon, iar FRF a făcut anunțul oficial.

Lovitură pentru Szabolcs Kovacs! UEFA i-a încredințat prima delegare din cupele europene

, din turul doi preliminar al UEFA Conference League. Partida se va juca pe stadionul Tolka Park din Dublin, joi, 23 iulie, de la ora 21:45.

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Szabolcs Kovacs va fi ajutat de cei doi asistenți români, Marius Florin Badea și Adrian Vornicu, iar arbitrul de rezervă delegat de UEFA pentru confruntarea din UEFA Conference League este George Cătălin Roman. Federația Română de Fotbal a făcut anunțul oficial.

Fratele lui Istvan Kovacs, recompensat de UEFA!

Sezonul european începe astfel devreme pentru Szabolcs Kovacs. La doar câteva zile după ce , centralul va intra din nou pe teren, însă la un meci din UEFA Conference League.

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Fratele său mai mare, Istvan Kovacs, a fost singurul arbitru central român delegat la meciurile de la Campionatul Mondial. Acesta a arbitrat partidele Tunisia – Japonia (0-4) și Iordania – Argentina (1-3). Centralul din Carei nu a prins însă nicio partidă din fazele eliminatorii.