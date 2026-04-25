Szabolcs Kovacs, două decizii contestate de oaspeți în CFR Cluj – U Cluj. A dictat penalty pentru henț și l-a iertat de eliminare pe Muhar

Mihai Dragomir
25.04.2026 | 22:29
Decizii controversate ale lui Szabolcs Kovacs în meciul CFR Cluj - U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
CFR Cluj și U Cluj au început returul play-off-ului cu o confruntare directă. Gazdele au deblocat tabela de marcaj în repriza secundă grație unui penalty transformat cu succes de către Andrei Cordea. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea deciziile luate de arbitrul Szabolcs Kovacs și momentul în care l-a iertat pe Karlo Muhar de al doilea cartonaș galben.

Szabolcs Kovacs a dictat penalty pentru CFR Cluj în meciul cu U Cluj

CFR Cluj și U Cluj au fost egale mai bine de o repriză. Cele două rivale au început meciul tare, gazdele prin atacuri la poarta lui Gertmonas, iar oaspeții prin spiritul pătimaș al suporterilor. Totul s-a schimbat în actul secund, după ce fiecare antrenor a făcut mai multe schimbări. Minutul 58 i-a adus lui Macalou o înlocuire, Stanojev fiind cel trimis pe teren.

Peste 6 minute, Daniel Pancu a decis să îl scoată pe Păun și să îl arunce în luptă pe Cordea. Deciziile celor doi antrenori s-au cunoscut imediat. Într-un atac lansat de Mario Camora în minutul 68, Dino Mikanovic a lovit mingea cu mâna în careu la șutul în forță al portughezului. Jucătorul lui U Cluj avea mâna lipită de corp, dar balonul s-a dus direct în cotul său, iar Szabolcs Kovacs a dictat penalty. Andrei Cordea l-a executat ulterior fără probleme, deschizând scorul.

Szabolcs Kovacs l-a iertat pe Karlo Muhar de eliminare

Karlo Muhar a văzut primul cartonaș galben în partida cu U Cluj în minutul 36, după ce l-a împins pe Iulian Cristea. Mijlocașul croat a fost cât pe ce să îl vadă pe al doilea în minutul 78, după o intrare dură la Dan Nistor. Szabolcs Kovacs a vrut să îi acorde un nou avertisment, dar și-a amintit că jucătorul avea deja unul și a ezitat apoi.

Daniel Pancu nu a stat prea mult pe gânduri. Antrenorul „feroviarilor” l-a înlocuit pe Karlo Muhar cu Damjan Djokovici, preferând astfel ca echipa lui să continue meciul la egalitate numerică cu adversara.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
