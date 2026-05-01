Cine arbitrează Universitatea Craiova – Dinamo, meciul care poate decide titlul! Vassaras l-a premiat pe „central” după dezastrul din weekend

Cine arbitrează Universitatea Craiova - Dinamo, cel mai încins meci al rundei din SuperLiga. Vassaras, șeful CCA, a luat o decizie incredibilă.
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
01.05.2026 | 11:03
Cine arbitreaza Universitatea Craiova Dinamo meciul care poate decide titlul Vassaras la premiat pe central dupa dezastrul din weekend
Cine arbitrează Universitatea Craiova - Dinamo, meciul care poate decide titlul în SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
Deși a fost contestat aspru după derby-ul Clujului din etapa trecută, Szabolcs Kovacs (38 de ani) va arbitra din nou un meci foarte important, care o poate duce pe Universitatea Craiova mai aproape de titlul mult visat. În etapa precedentă, fratele lui Istvan Kovacs a dictat un penalty „cu cântec” și nu i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Karlo Muhar. În etapa cu numărul 7 din play-off, Szabolcs Kovacs va conduce de la centru U Craiova – Dinamo.

Szabolcs Kovacs va arbitra Universitatea Craiova – Dinamo

Universitatea Craiova a luat o opțiune clară la câștigarea campionatului după ce s-a distanțat la trei puncte de urmăritoare în etapa precedentă. O nouă victorie împotriva lui Dinamo o poate aduce și mai aproape de titlu, iar partida dintre cele două rivale va fi arbitrată de o brigadă condusă de Szabolcs Kovacs.

Fratele lui Istvan Kovacs a fost la centru și în derby-ul Clujului din etapa cu numărul 6, însă prestația sa a fost dezamăgitoare, iar jucătorii i-au contestat deciziile. El a dictat un penalty controversat lui CFR Cluj, iar Andrei Cordea a marcat de la punctul cu var unicul gol al partidei. Mai mult decât atât, în repriza secundă el l-a iertat pe Karlo Muhar de un al doilea galben, deși inițial și-a dus mâna la piept pentru a-i arăta un nou avertisment, care i-ar fi adus implicit eliminarea.

În derby-ul Craiova – Dinamo, Szabolcs Kovacs îi va avea asistenți pe Mihai Marica și Adrian Vornicu, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Andrei Moroiță. Nica Cristian Nica va fi observator, iar în camera VAR se vor afla Cătălin Popa (VAR) și Lucian Rusandu (AVAR). Această delegare arată că CCA, în frunte cu Kyros Vassaras, a fost mai mult decât mulțumită de prestația arbitrului din Carei, ceea ce a făcut ca el să primească cel mai important meci al etapei.

Cristi Balaj a fost dur la adresa lui Szabolcs Kovacs după CFR Cluj – U Cluj 1-0

Chiar dacă jucătorii Universității Cluj au contestat penalty-ul primit, Cristi Balaj este de părere că acesta a fost corect acordat, însă a găsit multe alte greșeli în prestația lui Szabolcs Kovacs la meciul din Gruia. Totuși, în ceea ce privește eliminarea lui Muhar, fostul președinte al „feroviarilor” crede că mijlocașul croat ar fi trebuit să vadă al doilea cartonaș galben.

„Szabolcs Kovacs nu are foarte multe derby-uri la activ, iar acest lucru s-a văzut. Trebuia să nu rateze un avertisment la Gheorghiță, la o intrarea asupra lui Camora, când i-a spart capul. Atunci nu a dat, a ratat acel cartonaș galben. Apoi vine lovitura de pedeapsă corect acordată, jucătorul de la U își mărește suprafața corpului când își lasă cotul în spate. A avut o poziție excelentă aici arbitrul. A mai fost o cădere a lui Coubiș, care nu trebuie sancționată. A fost un duel cu Muhar, iar căderea a fost exagerată, se lasă jocul să continue acolo. Câțiva jucători au cerut penalty, dar opinia a fost majoritară că nu e lovitură de pedeapsă. A fost acea situație cu Muhar, care avea deja cartonașul galben acordat. La acea situație, când a venit prin alunecare cu talpa sus de la distanță… Doar șansa a făcut ca Muhar să-și retragă piciorul.

A existat totuși un contact la nivelul ghetei, talpa lui Muhar a întâlnit piciorul adversarului. Pe lângă lovitură liberă directă, trebuia acordat și al doilea cartonaș galben, al doilea avertisment. Primele două cartonașe acordate jucătorilor de la U Cluj s-au produs după două situații care au fost mai puțin clare. Are acoperire regulamentară, probabil că un arbitru cu o experiență mai mare ar fi abordat diferit acele momente. Nu avem cum să nu ne raportăm la cartonașele galbene acordate în aceeași partidă la echipa adversă. Dacă păstrezi o oarecare linie în sancțiunile acordate, trebuia acordat cartonașul galben la faza lui Muhar, iar acolo ar fi fost automat roșu. Din ceea ce am observat, arbitrul a simțit acest lucru, fapt pentru care a dus mâna la buzunar. Care sunt motivele pentru care s-a răzgândit? A simțit foarte bine că trebuie sancționat Muhar. Nu știu care sunt motivele, sunt niște speculații, lumea spune că decizia a venit din cască. E un cerc închis, nu cunosc acest lucru. Nimeni nu are cum să știe ce s-a discutat în cască, acest lucru îl știe doar arbitrul din teren”, a declarat Cristi Balaj despre prestația lui Szablocs Kovacs în CFR Cluj – U Cluj, la FANATIK SUPERLIGA.

Parteneri
L-a etichetat deja pe noul antrenor al FCSB-ului: 'Milog'
iamsport.ro
L-a etichetat deja pe noul antrenor al FCSB-ului: 'Milog'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!