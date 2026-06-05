Szoboszlai-mania, râuri de bere şi ovaţii pentru jucătorul care s-a retras cu trei selecţii! Reportaj de pe Puskas Arena, după Ungaria – Finlanda 2-1

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Puskas Arena este una dintre arenele ultramoderne ale Europei. este impresionantă, iar „perla coroanei” este fără doar şi poate noul stadion naţional al maghiarilor, devenit cunoscut în întreaga lume după ce a găzduit cu succes finala Ligii Campionilor dintre PSG şi Arsenal, 1-1 (4-3 după executarea loviturilor de departajare).

Naţionala de fotbal a Ungariei: progres doar ca imagine, nu şi ca rezultate

La o săptămână după finală, Puskas Arena a găzduit confruntarea amicală între Ungaria şi Finlanda. Chiar dacă între Ungaria şi România există o mare rivalitate şi nu doar fotbalistică, în ceea ce priveşte calificările la Mondiale cele două naţiuni sunt „colege de suferinţă”. Niciuna nu reuşeşte să rupă blestemul eşecului de a merge la turneul final mondial de o perioadă lungă de timp.

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Maghiarii au ratat dramatic barajul, pierzând incredibil în prelungiri cu Irlanda, într-un moment în care erau consideraţi favoriţi pentru a merge în America. De altfel, fotbalul maghiar are în ultimii ani această imagine a progresului, a faptului că poate redeveni o echipă de top în Europa, care nu doar să bifeze calificări la turnee finale, dar să aibă un cuvânt de spus acolo.

Dar deocamdată rămâne doar imaginea, nu şi faptele. În ultimii 10 ani, cea mai bună performanţă a naţionalei Ungariei este calificarea în optimile Euro 2016, ratând calificarea la Mondialele din 2018, 2022 şi 2026 şi fiind eliminată în faza grupelor la Euro 2021 şi Euro 2024.

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Fanii nu au părăsit echipa naţională!

FANATIK este la Budapesta şi a participat la meciul amical dintre Ungaria şi Finlanda, desfăşurat pe Puskas Arena, cu mai puţin de o săptămână înainte de startul Campionatului Mondial. Pentru un meci amical, entuziasmul fanilor a fost foarte mare, străzile din jurul stadionului fiind pline cu o oră înainte de meci.

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La aproximativ 500 de metri de stadion a fost amenajat şi un mini fan-zone cu bere, şaorma, mâncare la grătar, plus standuri cu fulare şi alte articole în culorile Ungariei, de asemenea foarte animat. Puskas Arena este un stadion aerisit, asemănător Arenei Naţionale cu zone foarte mari în jurul arenei care să asigure un flux lejer, chiar şi când sunt 65.000 de oameni, capacitatea totală a stadionului.

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În acest context dificil pentru echipa naţională, Ungaria a adus 53.148 de oameni la stadion pentru un amical cu Finlanda. Biletele au avut preţuri rezonabile, pornind de la 60 de lei la peluză şi ajungând la 120-180 de lei la tribune. Acest lucru este un succes pentru echipa naţională, care nu e părăsită de fani nici la meciurile fără miză.

Szoboszlai-mania, pe Puskas Arena

Fără doar şi poate, starul naţionalei Ungariei este Dominik Szoboszlai. Starul celor de la Liverpool a fost ales cel mai bun jucător al „cormoranilor” în acest sezon şi e un adevărat idol pentru cei mici. Când apărea imaginea vedetei pe ecranele arenei, nivelul decibelilor creştea dramatic.

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În tribune au fost foarte mulţi copii, iar majoritatea dintre ei aveau tricouri de la Liverpool sau de la naţionala maghiară cu numele lui Szoboszlai. O nouă bilă albă pentru maghiari este că reuşesc să aducă în tribună foarte mulţi copii, pe care i-am urmărit şi care nu au stat nicio secundă cu ochii în telefoane, ci trăiau cu adevărat meciul. Iar principalul vector al acestei naţionale este starul lui Liverpool.

Berea, consumată fără probleme pe stadion!

Berea curgea râuri pe stadionul vecinilor. În România a devenit subiect de dispută în Parlament modul în care berea ar trebui consumată pe arenele sportive, .

La maghiari, consumul de bere pe stadion este o normalitate şi nu pare să fie reglementat atât de strict. Pe Puskas Arena berea curgea, iar doritorii puteau să îşi aducă oricât de multe pahare îşi doreau în tribune. Unii fani, mai însetaţi, aveau 3 sau 4 pahare de bere la 0,5 litri, cu care mergeau grijuliu la locul de pe bilet.

La fiecare sector de tribună erau unul sau chiar două standuri care vindeau bere sau alte băuturi. Există varianta de bere locală cu alcool sau bere fără alcool, plus alte sucuri. Preţul unei beri cu alcool era între 18 şi 25 de lei, în care era inclusă şi garanţia pentru paharul de plastic, care se putea recupera în momentul în care era returnat.

Atitudine pozitivă a fanilor faţă de echipa naţională!

Aşa cum pomeneam şi în începutul acestui material, echipa naţională a Ungariei nu a „livrat” pe măsura laudelor. Dar fanii au avut mereu o atitudine pozitivă faţă de echipă. Meciul cu Finlanda nu a fost unul strălucit pentru maghiari, care au tremurat serios în final pentru a menţine avantajul, nordicii irosind câteva ocazii rarisime în final de meci.

Cu toate acestea, fanii nu au huiduit şi nu au admonestat în niciun moment echipa. Întreg stadionul a avut o atitudine pozitivă, de încurajare, mai ales în momentele dificile ale echipei maghiare. Pe lângă vedetele Szoboszlai şi Kerkez, selecţionerul Marco Rossi a fost unul dintre cei mai aclamaţi.

„Standing ovation” pentru jucătorul care s-a retras de la echipa naţională cu trei selecţii

Meciul cu Finlanda a fost ultimul pentru Peter Szappanos, portarul de 35 de ani al maghiarilor. Marco Rossi l-a titularizat în meciul cu nordicii, fiind înlocuit în minutul 63 cu Yaakobishvili, la scorul de 2-0.

Detaliul inedit este că portarul a primit ovaţii în picioare de la tot stadionul, deşi meciul cu Finlanda a fost doar al treilea al său la echipa naţională. Chiar dacă nu a jucat prea mult pentru prima reprezentativă, Szappanos a fost considerat un element foarte util în vestiar.

Ungaria a dominat prima repriză, dar a fost dominată copios în final

Chiar dacă Ungaria – Finlanda a fost un meci amical, ritmul a fost unul foarte bun, în special în repriza secundă. Maghiarii au dominat prima parte, în care au reuşit să şi marcheze de două ori, prin „dubla” atacantului Barnabas Varga, cu o lovitură de cap în urma unui corner bătut de Szoboszlai şi cu un şut excelent plasat, care l-a învins pe Hradecky.

În partea secundă, Finlanda s-a trezit din pumni şi a început să joace. Nordicii au ratat două ocazii mari înainte ca şutul năprasnic şi excelent plasat al lui Miettinen să dea semnalul trezirii. Yaakobishvili s-a dovedit a fi eroul maghiarilor în finalul încins de meci, având două intervenţii foarte dificile care au evitat o întoarcere de scor.