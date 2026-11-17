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Gigi Becali a avut parte de o surpriză de proporții! Patronul FCSB a rămas cu gura căscată când a văzut planurile pregătite de Lukasz Szukala și Raul Rusescu. Cei doi au venit cu aplicații performante și metode de lucru inspirate de marile cluburi europene, iar omul de afaceri a recunoscut că abia acum a realizat cât de mult a rămas în urmă fotbalul românesc.

Gigi Becali, impresionat de planurile lui Lukasz Szukala și Raul Rusescu! „Am rămas uimit!”

Gigi Becali a trecut la schimbări importante în organigrama FCSB, după plecarea lui Mihai Stoica și îndepărtarea mai multor oameni din conducerea clubului. Patronul roș-albaștrilor vrea să pună mai multă ordine în activitatea echipei și să construiască un sistem care să producă rezultate pe termen lung. Marți, Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost prezentați oficial în cadrul unei conferințe de presă, alături de Laurențiu Reghecampf.

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va conduce academia și se va ocupa de echipa secundă, în timp ce polonezul a preluat funcția de director sportiv. Gigi Becali speră ca experiența acumulată de cei doi foști fotbaliști să ajute FCSB să descopere jucători de perspectivă, care să poată fi vânduți ulterior pe sume uriașe.

Cum l-au cucerit Szukala și Rusescu pe Gigi Becali

Gigi Becali a recunoscut că a rămas uimit de planurile prezentate de . Patronul FCSB a dezvăluit că cei doi au venit cu liste, aplicații performante și metode moderne de lucru, pe care nu le mai întâlnise până acum în club. Atât de mult l-au impresionat cei doi foști fotbaliști, încât Becali a decis să le ofere mână liberă pentru a-și pune ideile în practică.

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„Eu, știți că vă spun, nu sunt adeptul la așa ceva (n.r. norvegienii). Lucrez în construcții, lucrez cu scule, văd tot felul de scule. Îmi dau seama că suntem înapoiați, nicio sculă nu putem să facem. Nu ne putem compara la tehnică, civilizație, dar chiar atât de handicapați suntem, că nici măcar la fotbal să nu știm trei chiftele, trei surcele? Cum să-i dau un milion la unul? Mi-era rușine de ce mi-a spus Meme. Cu alte cuvinte, Meme îmi spunea că noi suntem niște înapoiați. Atunci să învățăm școli, cum l-am luat pe Rusescu.

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Astăzi mi-am dat seama cât de înapoiați și primitivi eram. Știi de ce? A venit Szukala ăsta cu Rusescu. Bă, băiatule, am rămas uimit! Oamenii, cutare, aplicații, alea, alea. Cum să nu-i dau putere? Am zis: «Preia toată academia, Rusescu!». L-am dat afară pe Bebe Alexe, gata. «Ia tu, fă curățenie, adu antrenori, ocupă-te tu!». Szukala, aplicații peste aplicații, șmecherii. El a spus că norvegienii, că nu știu ce echipă, că Bodø/Glimt, că aia, aia. Eu, în gândul meu: «Cum adică? Știu că n-avem, nu ne duce mintea să facem lucruri de-astea mari, de atomică, de cutare, de AI, dar chiar handicapați, bă? Nici la fotbal, bă?»”, a declarat Gigi Becali la

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Cum au ajuns Lukasz Szukala și Raul Rusescu la FCSB. Totul a pornit de la un fundaș central!

Gigi Becali a dezvăluit și cum a ajuns să îi aducă pe Lukasz Szukala și Raul Rusescu în conducerea FCSB. Totul a pornit de la o discuție cu Laurențiu Reghecampf despre transferul unui fundaș central. Antrenorul și-a amintit atunci de Szukala, pe care îl întâlnise recent în România, și i-a povestit patronului că fostul fundaș polonez, dar și Raul Rusescu, au urmat cursuri de specializare în fotbal. Ideea unei colaborări i-a surâs imediat lui Becali, care i-a contactat personal pe amândoi.

„Într-o zi vorbeam cu Reghe, ne gândeam ce fundaș să luăm. Am zis că tehnic nu, că e prea scump, dar măcar așa, forță, ca Szukala. Și mi-a zis: «Apropo, păi, băi, Gigi, pe Szukala îl întâlnisem acum o lună, l-am văzut prin România, e însurat în România. Hai să vorbim cu el, că a făcut școli pe la FIFA, el și cu Rusescu».

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Am zis: «Atunci vorbește și cu Szukala, și cu Rusescu, dacă au făcut școli la FIFA». Mi-a dat numerele de telefon, a zis: «Vorbește tu, patroane!». L-am sunat pe Szukala, pe Rusescu l-am sunat: «De mâine să fii la club!». Nu i-am spus de contract. Pe Szukala l-am sunat, mi-a dat numărul, i-am zis: «Băi, ce vrei să faci? Vino să lucrezi! O să facem treabă împreună». Au venit cu tehnică, aparatură”, a mai spus omul de afaceri.