Szymon Marciniak a rupt tăcerea după finala Cupei Mondiale din Qatar în care a acordat trei penalty-uri: „A început să-mi mulțumească”

Argentina – Franța a fost . „Centralul” polonez Szymon Marciniak nu a avut o misiune facilă într-un meci în care câștigătoarea a fost stabilită la loviturile de departajare. Szymon Marciniak a dezvăluit că Paulo Dybala i-a mulțumit la finalul partidei de parcă „aș fi marcat penalty-ul decisiv”.

Argentina a devenit pentru a treia oară campioană mondială în cele 120 de minute și a acordat 7 cartonașe galbene. Paulo Dybala, care a reușit să fructifice execuția la loviturile de departajare, i-a mulțumit lui Szymon Marciniak la finalul partidei.

„A început să-mi mulțumească de parcă aș fi marcat penalty-ul decisiv. Paulo Dybala are bunica poloneză și mereu vine și îmi spune câteva cuvinte în poloneză. De câte ori mă vedea arbitrând Juventus când juca acolo, venea să vorbească”, a declarat Szymon Marciniak, citat de .

De asemenea, arbitrul polonez a mărturisit că Lionel Messi s-a numărat printre cei care l-au felicitat și a recunoscut că a avut o misiune extrem de grea să ducă la bun sfârșit finala Cupei Mondiale din Qatar.

Szymon Marciniak l-a consolat pe Kylian Mbappe după dezamăgirea de la Cupa Mondială

Meciul din finală a fost al treilea pentru Szymon Marciniak la Cupa Mondială din Qatar. Arbitrul polonez a mai arbitrat Franța – Danemarca 2-1 în faza grupelor și Argentina – Australia 2-1 în faza optimilor de finală. Dezamăgirea lui Kylian Mbappe după fluierul de final l-a emoționat pe Szymon Marciniak

Kapitalna scena po meczu. Szymon Marciniak i Kylian Mbappe via TVP — Rafał Madajczak (@OjciecRedaktor)

„Centralul”, care a fost felicitat și de Hugo Lloris și Olivier Giroud, l-a consolat pe Kylian Mbappe căruia i-a transmis un mesaj. Prestația arbitrului a fost salutată și de Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitraj al FIFA.

De asemenea, fostul mare arbitru Mike Dean a dezvăluit că decizia lui Szymon Marciniak de a nu acorda penalty și a-i arăta cartonașul galben lui Marcus Thuram în urma unei simulări a fost „cea mai bună decizie” de la Cupa Mondială.

Ce l-a determinat pe „fotbalistul” Szymon Marciniak să aleagă arbitrajul: „Trebuie să dovedesc că am dreptate”

Szymon Marciniak are o poveste impresionantă de viață. Arbitrul polonez a vrut să devină fotbalist, însă din cauza unei contre pe care a avut-o cu un oficial la un meci de fotbal a fost suspendat. „Am fost un jucător destul de promițător, potrivit antrenorilor mei, dar am fost exclus o dată când am fost faultat din spate.

Am început să mă cert și am vrut un cartonaș roșu pentru adversar, dar arbitrul nu a fost de acord cu mine”, au fost cuvintele lui Szymon Marciniak. „Centralul” a văzut cartonașul galben pentru proteste, ulterior, încasând cartonașul roșu. „’Ce îmi spui? Am fost faultat din spate și tendonul lui Ahile mi-a fost aproape rupt, iar tu îmi dai un cartonaș galben?’. Așa că am început din nou și mi-a dat un al doilea cartonaș galben.

M-am înfuriat și am spus: ‘Ești cel mai prost arbitru pe care l-am văzut vreodată’. Desigur, am folosit cuvinte mai rele decât atât. Am vorbit după meci și mi-a spus: ‘Dacă crezi că este o muncă ușoară, poți să încerci. Vei vedea’.

Și mă gândeam, de ce nu? Trebuie să dovedesc că el nu are dreptate și voi fi mai bine. Așa că, imediat am mers la un curs”, au fost cuvinelel lui Szymon Marciniak.