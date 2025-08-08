Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun”

Părinții unui băiețel de 13 ani au trecut prin clipe de groază. Fiul lor a ajuns în comă după ce s-a plâns de crampe la picior. Câteva ore mai târziu, starea lui de sănătate s-a agravat, astfel că părinții săi s-au văzut nevoiți să își ia rămas bun de la el.

Cum a ajuns în comă un băiat de 13 ani după o tabără sportivă

O tabără sportivă s-a încheiat tragic pentru un băiat de 13 ani. Austin Hunter, din West Sussex, habar nu avea că viața lui se va schimba radical. Ceea ce a început inițial ca niște crampe la picior l-au băgat pe micuț direct în comă.

Părinții lui, Warwick și Holly, au crezut că este vorba doar de efort fizic și că fiul lor își va reveni. În scurt timp, ritmul cardiac al lui Austin a urcat vertiginos până la 120 bpm, iar degetele i s-au învinețit. Băiatul de 13 ani a fost internat la East Surrey Hospital la ora 18:00, iar la ora 22:00, părinții lui au primit o veste proastă.

„Austin a început cu crampe care săreau de la gambă la coapsă, la genunchi, de-a lungul ambelor jumătăți. Apoi obosea excesiv și ajungea complet epuizat. L-am dus la medic și ni s-a spus să îi oferim repaus și hidratare. Dar am realizat cât de grav era când ritmul său de repaus a urcat la 120 bpm și i-au devenit albastre vârfurile degetelor și urechile.”, povestit tatăl lui Austin, pentru

Warwick și Holly au aflat de la cadrele medicale că fiul lor s-ar putea să nu supraviețuiască. Ulterior, și transferat de urgență la spitalul Evelina London Children’s. În acele momente, părinții au simțit că este momentul să își ia „rămas bun” de la fiul lor.

„A fost de neimaginat. Am crezut cu adevărat că l-am pierdut. L-am sărutat pe frunte ca rămas bun. Am rămas în sala de așteptare, gândindu-mă cum să îi dau vestea surorii sale.”, a mai povestit tatăl lui Austin.

Ce diagnostic a primit băiatul de 13 ani

Desi toată lumea a crezut că acele crampe sunt rezultatul unui efort intens, în realitate, a fost vorba despre o complicație gravă a unei infecții cu Streptococ A, care ajunsese în sânge și a condus la septicemie și insuficiență multiplă de organe. Ficatul și rinichii lui Austin au cedat, iar medicii au crezut că băiatul nu va face față.

Austin a continuat să lupte, însă viața lui nu a mai fost niciodată la fel. Băiatul de 13 ani a trecut prin numeroase operații pentru a-i fi salvate membrele. A stat trei luni la terapie intensivă, după care a petrecut încă alte luni în unitatea critică și într-un salon.

La un moment dat, medicii au decis să îi amputeze piciorul stâng, care căpătase o nuanță mai închisă și care risca să otrăvească și restul corpului. La câteva luni după, Austin a fost supus unei alte operații pentru salvarea piciorului drept, dar durerea era la fel intensă și șansele de a mai putea alerga erau mici.

Desi era pasionat de sport, Austin s-a văzut nevoit să renunțe la ambele membre. și și-a început viața cu proteze. Chiar dacă nimic nu a mai fost la fel ca înainte, nu s-a dat bătut.

Acesta a încercat diverse sporturi pentru persoane cu mobilitate redusă, precum tenis, cățărare și golf. Austin s-a antrenat inclusiv cu fosta paralimpică Rachel Morris, medaliată cu aur la canotaj în 2016.