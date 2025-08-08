Life

Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun”

Viața unui băiat de 13 ani s-a schimbat după ce a participat la o tabară de sport. Ce diagnostic l-a băgat direct în comă.
Claudia Şoiogea
08.08.2025 | 11:30
Tabara cu final tragic pentru un baiat de 13 ani Sa plans de crampe la picioare iar cateva ore mai tarziu a intrat in coma Lam sarutat pe frunte de ramas bun
Un băiat de 13 ani a ajuns în comă după o tabără sportivă. Sursa foto: The Sun

Părinții unui băiețel de 13 ani au trecut prin clipe de groază. Fiul lor a ajuns în comă după ce s-a plâns de crampe la picior. Câteva ore mai târziu, starea lui de sănătate s-a agravat, astfel că părinții săi s-au văzut nevoiți să își ia rămas bun de la el.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns în comă un băiat de 13 ani după o tabără sportivă

O tabără sportivă s-a încheiat tragic pentru un băiat de 13 ani. Austin Hunter, din West Sussex, habar nu avea că viața lui se va schimba radical. Ceea ce a început inițial ca niște crampe la picior l-au băgat pe micuț direct în comă.

Părinții lui, Warwick și Holly, au crezut că este vorba doar de efort fizic și că fiul lor își va reveni. În scurt timp, ritmul cardiac al lui Austin a urcat vertiginos până la 120 bpm, iar degetele i s-au învinețit. Băiatul de 13 ani a fost internat la East Surrey Hospital la ora 18:00, iar la ora 22:00, părinții lui au primit o veste proastă.

ADVERTISEMENT

„Austin a început cu crampe care săreau de la gambă la coapsă, la genunchi, de-a lungul ambelor jumătăți. Apoi obosea excesiv și ajungea complet epuizat. L-am dus la medic și ni s-a spus să îi oferim repaus și hidratare. Dar am realizat cât de grav era când ritmul său de repaus a urcat la 120 bpm și i-au devenit albastre vârfurile degetelor și urechile.”, povestit tatăl lui Austin, pentru The Sun.

Warwick și Holly au aflat de la cadrele medicale că fiul lor s-ar putea să nu supraviețuiască. Ulterior, Austin a fost plasat într-o comă indusă și transferat de urgență la spitalul Evelina London Children’s. În acele momente, părinții au simțit că este momentul să își ia „rămas bun” de la fiul lor.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„A fost de neimaginat. Am crezut cu adevărat că l-am pierdut. L-am sărutat pe frunte ca rămas bun. Am rămas în sala de așteptare, gândindu-mă cum să îi dau vestea surorii sale.”, a mai povestit tatăl lui Austin.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România,...
Digisport.ro
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul

Ce diagnostic a primit băiatul de 13 ani

Desi toată lumea a crezut că acele crampe sunt rezultatul unui efort intens, în realitate, a fost vorba despre o complicație gravă a unei infecții cu Streptococ A, care ajunsese în sânge și a condus la septicemie și insuficiență multiplă de organe. Ficatul și rinichii lui Austin au cedat, iar medicii au crezut că băiatul nu va face față.

ADVERTISEMENT

Austin a continuat să lupte, însă viața lui nu a mai fost niciodată la fel. Băiatul de 13 ani a trecut prin numeroase operații pentru a-i fi salvate membrele. A stat trei luni la terapie intensivă, după care a petrecut încă alte luni în unitatea critică și într-un salon.

La un moment dat, medicii au decis să îi amputeze piciorul stâng, care căpătase o nuanță mai închisă și care risca să otrăvească și restul corpului. La câteva luni după, Austin a fost supus unei alte operații pentru salvarea piciorului drept, dar durerea era la fel intensă și șansele de a mai putea alerga erau mici.

Desi era pasionat de sport, Austin s-a văzut nevoit să renunțe la ambele membre. Băiatul de 13 ani a fost dublu amputat și și-a început viața cu proteze. Chiar dacă nimic nu a mai fost la fel ca înainte, nu s-a dat bătut.

Acesta a încercat diverse sporturi pentru persoane cu mobilitate redusă, precum tenis, cățărare și golf. Austin s-a antrenat inclusiv cu fosta paralimpică Rachel Morris, medaliată cu aur la canotaj în 2016.

Horoscop zilnic pentru vineri, 8 august 2025. Zi tensionată pentru Berbec
Fanatik
Horoscop zilnic pentru vineri, 8 august 2025. Zi tensionată pentru Berbec
Ultimul număr al revistei Taifasuri! Ultimul editorial al lui Fuego! Văru’ Săndel vă...
Fanatik
Ultimul număr al revistei Taifasuri! Ultimul editorial al lui Fuego! Văru’ Săndel vă dă rețeta reușitei! Vă mulțumim că am stat „la taifasuri” 21 de ani!
Tzancă Uraganu câștigă cât un CEO de la stat. Cifre oficiale: câte milioane...
Fanatik
Tzancă Uraganu câștigă cât un CEO de la stat. Cifre oficiale: câte milioane face manelistul pe lună
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!