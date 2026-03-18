Tabloul complet al meciurilor din sferturile Champions League. Real Madrid – Bayern, capul de afiș

Gabriel-Alexandru Ioniță
18.03.2026 | 23:58
Real Madrid este prezentă în sferturile Champions League. Foto: Hepta
Faza optimilor de finală din UEFA Champions League s-a încheiat. Marți seară și-au adjudecat prezența în sferturi patru echipe. Este vorba despre Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal și Sporting. Miercuri, a venit rândul altor patru formații să obțină biletele pentru sferturile de finală, completând astfel tabloul.

Care este tabloul complet al meciurilor din sferturile Champions League

În primul rând, FC Barcelona a făcut instrucție pe teren propriu cu Newcastle United. După egalul, scor 1-1, de săptămâna trecută de pe „St. James’ Park”, catalanii s-au impus pe „Camp Nou” cu un zdrobitor 7-2 și s-au calificat astfel mai departe cu scorul general de 8-3. Tot miercuri seară, cu începere de la ora României 22:00, s-au mai jucat încă trei meciuri din această fază a returului optimilor de finală din Champions League.

Liverpool s-a calificat de asemenea în sferturi după ce a învins cu scorul de 4-0 Galatasaray pe teren propriu. În turul de la Istanbul, turcii se impuseseră cu 1-0. De asemenea, și Bayern Munchen a mers mai departe. După victoria mai mult decât clară de la Bergamo, scor 6-1, bavarezii au făcut spectacol și acasă cu Atalanta, scor 4-1.

Nu în ultimul rând, Tottenham, cu Radu Drăgușin titular și înlocuit în minutul 66 cu Destiny Udogie, a jucat pe teren propriu cu Atletico Madrid, după ce în tur spaniolii câștigaseră cu 5-2. La Londra, gruparea din Premier League s-a impus cu 3-2, insuficient însă pentru a obține calificarea în sferturi, acolo unde bineînțeles că au ajuns spaniolii.

Așadar, duelurile din sferturile de finală ale actualei ediții de UEFA Champions League sunt următoarele: 

  • Paris Saint-Germain – Liverpool
  • Real Madrid – Bayern Munchen
  • Barcelona – Atletico Madrid
  • Sporting – Arsenal
  • Echipele trecute primele vor juca turul din aceste duble manșe pe teren propriu. 

Când se joacă meciurile din sferturile de finală ale Champions League

Meciurile tur au fost programate de UEFA să se dispute pe 7 și 8 aprilie, în vreme ce manșele retur urmează să se joace o săptămână mai târziu, pe 14 și 15 aprilie. Marea finală Champions League din acest sezon se va juca la Budapesta pe data de 30 sau 31 mai, urmând ca UEFA să ofere o informare oficială în acest sens în viitorul apropiat.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
