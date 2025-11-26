„Tac din gură până prind puțin cheag”. Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu: „Cred că intrăm și noi, și ‘Tati’ în play-off”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre lupta la titlu, despre meciul cu Steaua Roșie Belgrad în Europa League și despre țintele de transfer.

Gigi Becali, despre lupta la titlu în SuperLiga: „Tot eu o să fiu campion”

Chiar dacă FCSB se află la 14 puncte în spatele liderului Rapid în Superliga și se ocupă locul 10, Gigi Becali crede în continuare că echipa sa va lua trofeul pentru a treia oară consecutiv. „Tot eu o să fiu campion”, a afirmat el în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, optimist, dar rezervat: „Să prind puțin cheag și vei vedea…”

Pentru moment, însă, patronul lui FCSB este mai reținut în declarații. Deși, așa cum singur recunoaște, optimismul nu l-a părăsit. Însă situația din clasament nu-i este favorabilă.

„Sunt lucruri despre care nu pot să vorbesc, pentru că nu îmi permite echipa. Dar în mintea mea e ‘bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!’. Mintea mea tot acolo e. Dar nu pot să spun astea, că râde lumea ‘taci, nebunule!’.

Zicea lumea ‘n-ai putut să bați Petrolul și bați pe Belgrad?’. Tac din gură până prind puțin cheag. Lasă-mă să prind puțin cheag și vei vedea după aceea. Lasă-mă să prind puțină muniție, puțină pudră de praf de pușcă. Stai să mă duc în play-off, să mă apropii la 8-10 puncte de Giuleștiu’, de linia de trenuri…”, a declarat Gigi Becali în stilul caracteristic.

Ce spune Gigi Becali despre transferul lui Emerllahu de la CFR Cluj

FCSB s-a confruntat cu probleme în centrul defensivei. Motiv pentru care este în căutarea unui fundaș central. S-a vehiculat numele lui Lisav Eissat. Fotbalistul cu origini israeliene care a debutat pentru naționala României nu se află în vederile lui Gigi Becali. „Minciună! Nu cunosc. Minciună…”, a precizat acesta când a fost întrebat despre o eventuală mutare.

În schimb, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Ținta Emerllahu nu mai este de actualitate. Gigi Becali: „La revedere!”

, o altă țintă a patronului de la FCSB în perioada recentă, a ieșit și el din calcule. „Am vorbit, la revedere, s-au tăiat toate. Nu mă interesa, pe mine mă interesa ăla, Louis Munteanu. Emerllahu a intrat într-un fel de pachet.

‘Tati’ (n.r. – Neluțu Varga, finanțatorul CFR Cluj) avea nevoie… că băga el în BitCoin, în d-astea, și din 4 făcea 15 în două săptămâni! Și atunci am zis că dau 4,5 (milioane de euro) pe ăia. Și atunci ‘vinzi pe Louis Munteanu și pe Emerllahu’, i-am zis. ‘Că eu îți dau 4,5, dar tu iei 15! Nu e așa logica?’”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB și CFR Cluj, în play-off? Ce spune Gigi Becali

În ceea ce o privește pe CFR Cluj, Gigi Becali vede o calificare a ardelenilor în play-off. Clujenii stau chiar mai rău decât FCSB în clasament, locul 11, cu două puncte mai puțin decât rivala roș-albastră. Și totuși, patronul de la FCSB mizează pe calificarea celor două în top 6.

„Să știi că acum ‘Tati’ e periculos. Părerea mea e că o să intrăm și noi, și el în play-off. Că Argeșul cade de acolo”, a mai spus Gigi Becali. În sprijinul afirmațiilor sale a venit și moderatorul Horia Ivanovici, care a observat că ambele echipe au loturi valoroase, loturi de play-off. „Asta zic!”, a încheiat Gigi Becali.