„Taci din gură!” Scandal între Vinicius și Bellingham în Bayern – Real Madrid 4-3. De la ce a pornit totul. Video

Real Madrid a fost eliminată din UEFA Champions League. „Galacticii” au ratat calificarea în semifinale după înfrângerea în dublă manșă în fața celor de la Bayern Munchen. Partida retur, disputată pe Allianz Arena, a fost una extrem de tensionată. S-au luat la ceartă până și colegii Vinicius și Bellingham, iar brazilianul a început să strige la mijlocașul englez.
Echipa din capitala Spaniei a făcut o figură frumoasă în retur și părea că poate împinge meciul în prelungiri. Real Madrid a deschis scorul, a condus cu 2-1 și 3-2, însă în cele din urmă a fost învinsă cu 3-4 și riscă serios să încheie sezonul fără nici măcar un trofeu câștigat.
Momentul decisiv al duelului dintre Bayern și Real Madrid a avut loc pe finalul jocului. În minutul 78, Camavinga a văzut al doilea cartonaș galben și a fost trimis de arbitru la vestiare. Până la final, Bayern Munchen a înscris alte două goluri, profitând de spațiile uriașe din apărare.
Cu doar câteva minute înainte de eliminarea lui Camavinga, Real Madrid putea da lovitura. Vinicius nu a profitat de o eroare comisă în flanc de Upamecano. Brazilianul și-a făcut mingea prea lungă, a intrat într-un unghi dificil și, în cele din urmă, a pierdut balonul, deși inițial situația părea excelentă.
În centrul careului, Bellingham aștepta o centrare. Englezul chiar i-a strigat colegului său să dea drumul la minge, însă Vinicius s-a enervat vizibil la reproșuri și i-a transmis să tacă. Nu a fost singurul moment în care Vini a fost în prim-plan într-un mod negativ. În prima repriză, l-a împins pe Kimmich fără niciun motiv evident.