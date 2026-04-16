„Taci din gură!” Scandal între Vinicius și Bellingham în Bayern – Real Madrid 4-3. De la ce a pornit totul. Video

Real Madrid a fost eliminată din UEFA Champions League. „Galacticii” au ratat calificarea în semifinale după înfrângerea în dublă manșă în fața celor de la Bayern Munchen. Partida retur, disputată pe Allianz Arena, a fost una extrem de tensionată. S-au luat la ceartă până și colegii Vinicius și Bellingham, iar brazilianul a început să strige la mijlocașul englez.

Real Madrid, out din Champions League după 3-4 cu Bayern

a făcut o figură frumoasă în retur și părea că poate împinge meciul în prelungiri. Real Madrid a deschis scorul, a condus cu 2-1 și 3-2, însă în cele din urmă a fost învinsă cu 3-4 și riscă serios să încheie sezonul fără nici măcar un trofeu câștigat.

Momentul decisiv al duelului dintre Bayern și Real Madrid a avut loc pe finalul jocului. În minutul 78, Până la final, Bayern Munchen a înscris alte două goluri, profitând de spațiile uriașe din apărare.

Contre pe teren între Vinicius și Bellingham

Cu doar câteva minute înainte de eliminarea lui Camavinga, Real Madrid putea da lovitura. Vinicius nu a profitat de o eroare comisă în flanc de Upamecano. Brazilianul și-a făcut mingea prea lungă, a intrat într-un unghi dificil și, în cele din urmă, a pierdut balonul, deși inițial situația părea excelentă.

În centrul careului, Bellingham aștepta o centrare. Englezul chiar i-a strigat colegului său să dea drumul la minge, însă Vinicius s-a enervat vizibil la reproșuri și i-a transmis să tacă. Nu a fost singurul moment în care Vini a fost în prim-plan într-un mod negativ. În prima repriză, l-a împins pe Kimmich fără niciun motiv evident.