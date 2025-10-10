„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?

După ce ultimii portari folosiți de Mircea Lucescu la naționala României au gafat, meciul cu Austria ar putea fi momentul lui Ștefan Târnovanu. Mihai Stoica a analizat prestația portarului de la Celta Vigo și a răbufnit, din nou, la adresa lui Horațiu Moldovan, care nu a mai fost convocat în lotul „tricolorilor”.

Mihai Stoica, răbufnire la adresa lui Horațiu Moldovan. Ce a spus despre portarul care este rezervă la Real Oviedo

Mihai Stoica a avut comentarii critice la adresa lui Horațiu Moldovan după acțiunea din luna septembrie, iar „Eu n-am mai crezut niciodată că Horațiu Moldovan va apăra cu Cipru. Înțeleg că e ofuscat că am avut îndrăzneala să comentez ce a făcut el cu Canada.

După meciul cu Cipru, Horațiu Moldovan, rezerva de la Oviedo, a ieșit și a spus «Înțeleg că unii care nu au nicio treabă cu fenomenul spun că am greșit și se întâmplă oricui». Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui. Se întâmplă oricui vine în bătaie de joc la echipa națională. Se întâmplă oricui să scape mingea în poartă, câteodată vine destul de uleioasă, dar să vrei să driblezi tu, când îi vezi pe ăia că sunt cam rachete, asta înseamnă că îți bați joc de echipa națională.

Nu mai fi supărat, că nu ai de ce să fii supărat. În momentul în care ai apărat cu Kosovo, dragul meu, și ai apărat extraordinar, am ieșit și am spus «Domnule, Horațiu Moldovan a fost eroul meciului». În momentul în care ți se pune cununa, trebuie să fii obișnuit să scoți cununa și să pui altceva pe cap, dar știi ce trebuie să pui pe cap? O glugă, să pui capul în pământ și să mergi la autocar, nu să vii tu să ne explici cu Cipru. Taci din gură! Nu veni să te răzbuni pe oameni care nu spun altceva decât adevărul, că uneori mai bolduiesc, asta este, obișnuiește-te. Ești rezervă la Oviedo. Ăsta, măcar, este titular la Celta Vigo”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”

Prestația lui Ionuț Radu, sub lupa lui Mihai Stoica. Va mai fi titular în România – Austria?

România a câștigat duelul de pregătire împotriva Moldovei cu scorul de 2-1. Singurul gol al vecinilor de peste Prut care și-a scăpat mingea în proprie poartă. În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a analizat prestația goalkeeperului din La Liga.

„Radu nu a avut nimic de apărat, iar golul este al lui. Dacă s-a pus autogol înseamnă că nu a fost contact între capul lui Dumbrăvanu și mâinile lui. În scurta sa carieră, pentru că nu prea a apărat, el a fost împrumutat de Inter la mai multe echipe. De fiecare dată când a apărat poarta unei echipe cu probleme în defensivă, se descurca. Când a apărat cu Bologna, când Inter trebuia să ia campionatul, a comis-o rău. E o mare problemă pentru un portar, care este obișnuit să aibă multe intervenții într-un meci, să apere la o echipă unde șomează și are una sau două mingi pe meci. De-aia portarii ies în evidență dacă echipa lor este mai slabă (vezi Niță în Arabia Saudită).

Eu am avut senzația că a avut mingea în mâini și a fost lovit de Dumbrăvanu, dar se pare că nu a fost așa. Ce este important pentru el e faptul că apără la Celta Vigo. Apără într-un campionat bun”, a spus MM Stoica.

Va apăra Târnovanu în România – Austria? Cum a comentat Mihai Stoica această posibilitate

După ce Ionuț Radu a gafat în meciul cu Moldova, Ștefan Târnovanu este dorit de majoritatea suporterilor tricolori în poarta României pentru meciul cu Austria. Mihai Stoica a comentat această posibilitate și a transmis că se va uita la meciurile României ca la ale FCSB-ului dacă portarul campioanei va apăra în meciul de duminică seară.

„(n.r. – E momentul lui Târnovanu?) N-am absolut nicio idee dacă va apăra sau nu, iar dacă va apăra mă voi uita la meci cu aceleași emoții cu care mă uit la meciurile noastre. Nu uita că mai există și Sava, care este portarul titular al lui Udinese. În ultimele meciuri a avut câteva intervenții nefericite, dar e concurență și acolo”, a conchis Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”