„Taci dracului cu Talpan și cu toți!”. Giedrius Arlauskis, reacție vehementă în scandalul Gigi Becali – Armată: „Steaua e numai una!”

Giedrius Arlauskis, , a câștigat titlul în România cu mai multe echipe. Fostul portar lituanian a spus ce crede despre războiul dintre CSA Steaua și FCSB.

Giedrius Arlauskis a spus-o răspicat. Verdict tranșant în cazul războiului CSA Steaua – FCSB

Arlauskis are un trecut puternic legat de România, unde a îmbrăcat tricoul mai multor formații. , ultimul înaintea pauzei de 9 ani până la trofeul din sezonul trecut.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste l-a întrebat pe Arlauskis cum vede duelul dintre FCSB și CFR Cluj, fostele sale echipe, duminică. Fostul jucător de fotbal nu s-a ferit să numească echipa lui Gigi Becali „Steaua”.

„FCSB e Steaua, așa e și melodia, Steaua e Steaua!”

„Să nu se supere, să nu mă amendeze. Cine amendează la voi? Cum se numește instanța aia? CNA? Steaua pentru mine tot e Steaua. Eu am jucat la Steaua și spun așa.

N-ai cum să te superi pe un străin. Trebuie să se bucure lumea că un străin vorbește limba română. Da, dă-le dracu’ cu… FCSB, amenzi, nu mă interesează. FCSB e Steaua, așa e și melodia, Steaua e Steaua!”, a spus inițial Giedrius Arlauskis.

„Melodia e veche și o să rămână eternă. Îți dai seama că o să rămână eternă melodia!”, a precizat moderatorul Cristi Coste. „Taci dracu’ cu Talpan și cu talpă și cu toți. Steaua e Steaua și cu asta basta, din punctul meu de vedere!”, a mai spus fostul portar lituanian.

„Am jucat la Steaua!”

„Tu spui că ai jucat la Steaua!”, a intervenit moderatorul. „Da, am jucat la Steaua și voi m-ați sunat pe mine, nu eu pe voi, așa că o să spun ce gândesc și cum văd eu. Deci Steaua joacă duminica cu CFR.

Eu am făcut întotdeauna ce am vrut eu. Dacă mă ascultam și eu, poate ajungeam și eu ca Gardoș. Sus, rău de tot. Am fost mai prostănac”, a spus în final Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

Giedrius Arlauskis a jucat pentru FCSB doar un sezon: 2014/2015. Atunci, fostul portar reușea alături de bucureșteni o triplă istorică: titlul, Cupa României și Cupa Ligii.