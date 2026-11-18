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După o rază de speranță în meciul cu Polonia, o altă națională aflată într-o perioadă mai grea a istoriei sale, România și-a „revenit” în Bosnia, acolo unde a pierdut din nou ca în urmă cu un an, după ce a condus. Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA au analizat la sânge duelul de la Zenica, precum și tactica lui Gică Hagi, una care, din păcate, ne-a adus eșecul.

Adi Ilie remarcă, cu resemnare, că România nu poate să ajungă mai jos de atât după eșecul din Bosnia: „După Insulele Feroce, s-a terminat filmul!”

Tricolorii” lui Gică Hagi (61 de ani) au pierdut la Zenica cu Bosnia & Herțegovina, scor 1-2. Românii au început bine și au marcat după doar 6 minute, prin Daniel Bîrligea. Avantajul nostru nu a durat nici măcar până la pauză. Greșeala lui Rațiu (minutul 44) și golul de generic al lui Bajraktarevic (minutul 82) au schimbat soarta jocului. După acest eșec, „tricolorii” au terminat grupa de Liga Națiunilor pe ultimul loc, cu o victorie și cinci înfrângeri.

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Adrian Ilie (52 de ani), fostul mare atacant din „Generația de Aur”, a făcut haz de necazul naționalei și a spus că, nu are unde să se ducă mai jos. „După meciurile de baraj care urmează, nu avem unde să ne mai duce mai jos. (n.r. Insulele Feroe, Cipru, Estonia și Belarus, posibilii adversari din baraj). Așadar, după acest baraj cu ‘Insulele Feroce’, eu cred că nu mai avem unde să ne ducem mai jos. Se termină filmul”.

Tactica lui Gică Hagi la meciul cu Bosnia, criticată de Adi Ilie: „Cu schimbările făcute, ne-am dus mai jos”

„Cobra” a luat apoi la puricat . Ilie este de părere că „filmul” s-a rupt după minutul 50. De atunci au început o serie de schimbări extrem de neinspirate ale „Regelui”. Analistul FANATIK SUPERLIGA a criticat scoaterea din teren a unor jucători importanți, cu mare experiență. Adi Ilie spune că, după schimbările făcute, jocul „tricolorilor” s-a dus din ce în ce mai jos.

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„Hai să vorbim de minutul 50, că acolo mă interesează pe mine mai mult. Când faci schimbările la echipa națională, pe un fond prost deja, pentru că Bosnia a început să joace, a început să ne domine…. În momentul respectiv, tu trebuie să alegi jucătorii de pe bancă cu o experiență atât de mare încât să echilibreze acele 10 minute care au fost. Și noi introducem anumiți jucători. Îi scoatem pe cei mai buni. Chiar dacă Rațiu a greșit, el e un jucător important și are experiență, mare experiență. Și noi, din acea dominare pe care o aveam 10 minute, ne ducem mai jos”, spune fostul mare atacant.

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În privința înlocuirii lui Daniel Bîrligea, pericolul numărul 1 al României și cu Polonia, dar și la Zenica, Adrian Ilie a spus: „(n.r. Îl scoteai pe Bîrligea?) Nu, dar dacă îl scot pe Bîrligea, îl bag pe Drăguș, care nu e la echipa națională. Vreau să spun că bag pe unul care este tot același stil de jucător, să țină de minge, să-ți facă lucrurile. Noi ne-am dus mai jos (….) Și echipa noastră națională, Generația de Aur, a trecut prin momente grele. Dar când făcea, de exemplu, Nea Puiu (n.r. Anghel Iordănescu) schimbare și intram în locul lui Ilie Dumitrescu, încercam să fac cât mai mult posibil ca să echilibrez jocul. Noi nu avem astfel de jucători acum”.

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Ianis Hagi a fost din nou titular, după ce a început din primul minut și cu Polonia. Același Adi Ilie este de părere că fiul „Regelui” ar fi mai util să intre pe parcurs. „Din punctul meu de vedere, Ianis, dacă intra ultimele douăzeci de minute, era mai util. E un jucător cu experiență, știe să țină puțin de minge. La fel ar fi fost Stanciu”.